İstanbul için sevindiren tablo! Bir yılda yüzde 30 yükseldi: İşte baraj baraj doluluk oranları
Marmara Bölgesi'nde haftalardır süren yoğun sağanak yağışlar İstanbul barajlarına can suyu oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde kritik seviyelere gerileyen doluluk oranlarında, bu yıl rekor bir artış yaşandı. İşte baraj doluluk oranlarındaki güncel son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 29 Ekim 2026 tarihli güncel veriler, mega kentin su kaynaklarındaki sevindirici tabloyu ortaya koydu.
İki haftadır aralıksız süren yağışların baraj havzalarına ulaşmasıyla birlikte doluluk oranlarında tarihi bir sıçrama yaşandı.
Geçtiğimiz yılın 29 Ekim tarihinde kritik eşik olan yüzde 23,18 seviyesinde seyreden İstanbul barajları, son yağışlarla birlikte ortalama yüzde 53,6'ya yükseldi.
- Böylece barajlardaki su miktarı son 1 yıl içerisinde toplam yüzde 30,42 rekor artış göstererek kentin su kaygısını ciddi oranda hafifletti.
Anadolu Yakası'nın su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarda sevindirici rakamlar kaydedildi. Güncel İSKİ verilerine göre Darlık Barajı yüzde 91,98 doluluk oranıyla zirveye yerleşirken, kentin en büyük su deposu olan Ömerli Barajı yüzde 79,31 doluluğa ulaştı. Alibey Barajı ise yüzde 72,12 seviyesinde seyrediyor.
Avrupa Yakası'na su sağlayan dev barajlarda artış daha sınırlı kaldı. Güncel verilere göre Terkos Barajı yüzde 37,14, Sazlıdere Barajı yüzde 32,83 ve Büyükçekmece Barajı yüzde 31,19 seviyelerinde bulunuyor. Kazandere (yüzde 3,87) ve Pabuçdere (yüzde 2,74) ise en düşük su seviyesine sahip barajlar olarak dikkat çekiyor.
İŞTE BARAJ BARAJ İSTANBUL'UN SU TABLOSU
İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın 29 Ekim itibarıyla güncel doluluk oranları:
Darlık: Yüzde 91,98
Ömerli: Yüzde 79,31
Alibey: Yüzde 72,12
Elmalı: Yüzde 60,60
Istrancalar: Yüzde 37,89
Terkos: Yüzde 37,14
Sazlıdere: Yüzde 32,83
Büyükçekmece: Yüzde 31,19
Kazandere: Yüzde 3,87
Pabuçdere: Yüzde 2,74