Avrupa Yakası'na su sağlayan dev barajlarda artış daha sınırlı kaldı. Güncel verilere göre Terkos Barajı yüzde 37,14, Sazlıdere Barajı yüzde 32,83 ve Büyükçekmece Barajı yüzde 31,19 seviyelerinde bulunuyor. Kazandere (yüzde 3,87) ve Pabuçdere (yüzde 2,74) ise en düşük su seviyesine sahip barajlar olarak dikkat çekiyor.