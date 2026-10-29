İstanbul'da işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi Hamza Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçacağını öğrendi. Bugün şüphelinin bulunduğu otele, operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Kasten öldürme' suçu şüphelisi Hamza Y. ile haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim K. (28) ve Eren K. (24) yakalandı. Otelde yapılan aramada, 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.