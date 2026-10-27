Çifte cinayet sonrası film gibi kaçış: Çöp toplayıcıyı ikna edip...
Büyükçekmece’de bir rezidansta başlayan ve Bağcılar’da terk edilen bir otomobilde son bulan çifte cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada film sahnelerini aratmayan ayrıntılar deşifre edildi. Arkadaşlarını öldürdükten sonra aynı otomobilde infaz edilen şüphelinin cesedini araçta bırakan zanlıların kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden birinin izini kaybettirmek için yoldaki çöp toplayıcıyla kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de 21 Ekim 2026'da meydana gelen olayda aynı evde kalan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada Mehmet Emin Yüksel, Yasin Binarci'yi tabancayla öldürdü. O sırada kilitli odada mahsur kalan diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine eve gelen S.C.B. kapıyı balyozla kırarak içeridekileri ve cinayeti işleyen Yüksel'i alıp otomobille olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİLDE İNFAZ EDİP BAĞCILAR'DA TERK ETTİLER
Kaçış esnasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Mehmet Emin Yüksel, araçtaki diğer şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Şüpheliler, Yüksel'in cesedinin bulunduğu otomobili Bağcılar'da yol kenarına terk ederek yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri zanlıların aracı bıraktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.
ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINA GİRİP İZİNİ KAYBETTİRDİ
Kamera kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çarpıcı bir detay tespit etti.
Zanlılardan S.C.B.'nin kaçış sırasında sokakta çekçek arabasıyla çöp toplayan bir kişiyi ikna edip kıyafetlerini değiştirdiği ve bu sayede izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Şüphelilerin daha sonra korsan taksiyle önce Tekirdağ'a, ardından Edirne'ye geçtikleri saptandı.
YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDILAR: 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Edirne'de insan kaçakçılarıyla irtibata geçerek yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 ana şüpheli sınıra düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'daki gözaltılarla birlikte sayı 8'e yükseldi.
Polisteki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayeti gerçekleştiren 3 kişi 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.