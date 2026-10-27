Sultangazi'de feci kaza: Karşı şeride geçerek iki araca çarpan kamyon 5 metreden aşağı uçtu
09:30, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:11, 27/10/2026, Salı
DHA
Sultangazi'de 2 araca çarpan kamyon bahçeye düştü
Sultangazi'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Sultangazi'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı. Karşı şeride geçerek iki araca çarpan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Ayrıntılar geliyor...
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