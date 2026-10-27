Sultangazi'de feci kaza: Karşı şeride geçerek iki araca çarpan kamyon 5 metreden aşağı uçtu

Kuvvetli yağışlara dikkat: 11 ile kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden 10 ile sarı, 1 ile turuncu kodlu uyarı yapıldı.