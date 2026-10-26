Kıraç Cemevi’ndeki anlaşmazlık Başkan Esma Ersin’in girişimleriyle çözüldü

Kamuoyunun gündemine gelen ve ilk aşamada bir ay ertelendiği açıklanan sürecin ardından Başkan Esma Ersin devreye girerek tarafları bir araya getirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün riyasetinde, CEM Vakfı Başkanı Rasim Tükek ve Kıraç Cemevi Başkanı Evren Kaya ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde taraflar arasında mutabakat sağlanarak yaşanan anlaşmazlık çözüldü.

Varılan uzlaşı kapsamında Kıraç Cemevi’nin yönetiminin tek başına CEM Vakfı veya Kıraç Cemevi yönetiminde olmayacağı, her iki tarafın eşit temsil edileceği ortak bir yönetim modeliyle yürütüleceği kararlaştırıldı. Buna göre CEM Vakfı’ndan 7, Kıraç halkını temsilen 7 üye ve 1 başkandan oluşan toplam 15 kişilik ortak bir yönetim yapısı oluşturulacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Esma Ersin, ortak aklın, sağduyunun ve diyalog kültürünün kazanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin korunmasının ve kurumlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin temel sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Ersin, sağlanan uzlaşının tüm taraflar için hayırlı olmasını dileyerek sürece katkı sunanlara teşekkür etti.