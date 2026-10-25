29 Ekim'de yağış hafifleyecek





AKOM'un haftalık tahminine göre 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'da çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında kalacağı tahmin ediliyor.