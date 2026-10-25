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AKOM uyardı yağmur bir anda bastıracak: Sıcaklık 13 dereceye düşecek

AKOM uyardı yağmur bir anda bastıracak: Sıcaklık 13 dereceye düşecek

11:28, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 12:10, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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AKOM uyardı yağmur bir anda bastıracak: Sıcaklık 13 dereceye düşecek

AKOM'un haftalık hava durumu raporuna göre İstanbul'da salı günü kuvvetli sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların 13 dereceye kadar gerilemesi beklenirken yağış çarşamba günü de sürecek. İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini...

İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava yeniden değişiyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 25 Ekim 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte pazar günü yağış beklenmezken, salı gününden itibaren kuvvetli sağanak ve serin hava etkisini gösterecek.


İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava yeniden değişiyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 25 Ekim 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte pazar günü yağış beklenmezken, salı gününden itibaren kuvvetli sağanak ve serin hava etkisini gösterecek.

İstanbul için tarih ve saat verildi


AKOM'un tahminlerine göre 27 Ekim Salı günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor. Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul için tarih ve saat verildiAKOM'un tahminlerine göre 27 Ekim Salı günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor. Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın çarşamba günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 13 ila 15 derece arasında seyredeceği, metrekareye 3 ila 5 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.



Yağışlı havanın çarşamba günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 13 ila 15 derece arasında seyredeceği, metrekareye 3 ila 5 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

Pazartesi İstanbul'da hava nasıl olacak?


26 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 21 derece arasında değişeceği tahmin edilirken yağış öngörülmüyor. Ancak hafta başından itibaren bulutluluğun artmasıyla birlikte kentte yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak.

Pazartesi İstanbul'da hava nasıl olacak?26 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 21 derece arasında değişeceği tahmin edilirken yağış öngörülmüyor. Ancak hafta başından itibaren bulutluluğun artmasıyla birlikte kentte yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak.

29 Ekim'de yağış hafifleyecek


AKOM'un haftalık tahminine göre 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'da çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında kalacağı tahmin ediliyor.

29 Ekim'de yağış hafifleyecekAKOM'un haftalık tahminine göre 29 Ekim Perşembe günü İstanbul'da çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklığın en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında kalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklıklar düşecek


AKOM, kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hafta içinde 20 derecenin altına gerileyeceğini bildirdi.



İstanbul'da sıcaklıklar düşecekAKOM, kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hafta içinde 20 derecenin altına gerileyeceğini bildirdi.

30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde ise İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Her iki günde de yağış öngörülmüyor.

30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde ise İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Her iki günde de yağış öngörülmüyor.

Bugün İstanbul'da hava nasıl?


25 Ekim Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. AKOM'un tahminine göre sabah saatlerinde 15 derece olması beklenen sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye çıkacak. Akşam 18, gece ise 14 derece civarında seyredecek.

Bugün İstanbul'da hava nasıl?25 Ekim Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. AKOM'un tahminine göre sabah saatlerinde 15 derece olması beklenen sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye çıkacak. Akşam 18, gece ise 14 derece civarında seyredecek.

Nem oranının yüzde 50 ila 90 arasında değişmesi, poyrazın ise hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Nem oranının yüzde 50 ila 90 arasında değişmesi, poyrazın ise hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Başlıklar :İstanbulAKOMyağış
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