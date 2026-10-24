BEDAŞ'tan dev kesinti uyarısı: 9 saat sürecek! İşte listedeki 13 ilçe
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde kesintiler gece yarısı saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 8-9 saate kadar sürecek.
BEDAŞ tarafından yayınlanan kesinti programına göre İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 13 ilçesinde şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları yürütülecek.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına cihaz önlemlerini almaları ve çalışma saatlerini dikkate almaları istendi.
KESİNTİLER GECE YARISI 00.00'DA BAŞLIYOR
Yayınlanan takvime göre bazı mahallelerdeki elektrik kesintileri gece yarısı tam 00.00'da başlayacak. Gece saatlerinde başlayacak olan kesintilerin sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi planlanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte enerji kademeli olarak verilecek.
ÇALIŞMALAR BAZI BÖLGELERDE 8-9 SAAT SÜRECEK
BEDAŞ'ın resmi internet sitesindeki verilere göre, altyapı iyileştirme ve dönüştürme projeleri sebebiyle bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin süresi 8 ila 9 saati bulabilecek. Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve sokak detayları BEDAŞ'ın planlı kesintiler haritası üzerinden sorgulanabiliyor.