Maltepe'den acı haber: Gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09:23, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve baba ekiplerin çalışması sonucu dışarı çıkartıldı.
Dumandan etkilenen ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, içeride mahsur kalan İ.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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