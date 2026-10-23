İstanbul'da özel hastanedeki 'yağ aldırma' ameliyatında feci ölüm

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde bulunan özel hastanede meydana gelen olayda, Darülaceze'de hasta bakım personeli olarak çalışan Tuğba Onur ameliyat masasında can verdi.

Acılı eş Murat Onur, sabah 08.30'da işlemleri yapıp ücreti ödemelerine rağmen saat 15.30'a kadar bekletildiklerini ve eşinin doktorla ön görüşme yapmadan doğrudan ameliyathaneye alındığını belirtti.

"KALBİ DURDU DEDİLER, AMELİYATHANEYE GİRİP MÜDAHALE ETTİM"

Ameliyat başladıktan yaklaşık 1 saat sonra doktorun yanına geldiğini belirten Murat Onur, "Eşime resüsitasyon (kalp masajı) uyguladıklarını, kalbinin durduğunu söylediler. Ben de sağlık personeli olduğum için içeri girip müdahaleye katıldım ancak eşimi kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

"ANESTEZİ UZMANI HASTANEYİ NASIL TERK EDER?"

Ameliyat sonrası hastanede hiçbir yetkilinin kalmadığını iddia eden Onur, skandal ihmallere dikkat çekti:

"Anestezi uzmanının evine gittiğini söylediler. Genel anestezi yapılan bir işlemde uzman doktor hastaneyi nasıl terk eder? Eşimin 1 hafta önce sağlık taraması yapılmıştı, hiçbir kronik rahatsızlığı yoktu."

ACILI EŞTEN SUÇ DUYURUSU: "DAHA ÖNCE DE BENZER MAĞDURİYETLER YAŞANMIŞ"

Hastanede daha önce de benzer ölüm ve mağduriyet vakalarının yaşandığını sonradan öğrendiklerini belirten Murat Onur, olayda sorumluluğu bulunan doktorlar ve hastane yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tuğba Onur'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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