İstanbul'da özel hastanedeki 'yağ aldırma' ameliyatında feci ölüm
İstanbul Zeytinburnu'ndaki özel bir hastanede liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçiren 46 yaşındaki Tuğba Onur, ameliyat masasında yaşamını yitirdi. Kendisi de sağlık memuru olan eşi Murat Onur, doktorun ameliyat öncesinde hastasını görmediğini, anestezi uzmanının ise hastaneyi terk ettiğini öne sürerek skandal ihmaller zincirine isyan etti.
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde bulunan özel hastanede meydana gelen olayda, Darülaceze'de hasta bakım personeli olarak çalışan Tuğba Onur ameliyat masasında can verdi.
Acılı eş Murat Onur, sabah 08.30'da işlemleri yapıp ücreti ödemelerine rağmen saat 15.30'a kadar bekletildiklerini ve eşinin doktorla ön görüşme yapmadan doğrudan ameliyathaneye alındığını belirtti.
"KALBİ DURDU DEDİLER, AMELİYATHANEYE GİRİP MÜDAHALE ETTİM"
"ANESTEZİ UZMANI HASTANEYİ NASIL TERK EDER?"
Ameliyat sonrası hastanede hiçbir yetkilinin kalmadığını iddia eden Onur, skandal ihmallere dikkat çekti:
ACILI EŞTEN SUÇ DUYURUSU: "DAHA ÖNCE DE BENZER MAĞDURİYETLER YAŞANMIŞ"
Hastanede daha önce de benzer ölüm ve mağduriyet vakalarının yaşandığını sonradan öğrendiklerini belirten Murat Onur, olayda sorumluluğu bulunan doktorlar ve hastane yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tuğba Onur'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.