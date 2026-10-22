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Büyükçekmece’deki saldırıdan Bağcılar’a uzanan sır perdesi: Katilin katili aranıyor

Büyükçekmece’deki saldırıdan Bağcılar’a uzanan sır perdesi: Katilin katili aranıyor

18:20, 22/10/2026, Perşembe
DHA
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Büyükçekmece’deki saldırıdan Bağcılar’a uzanan sır perdesi: Katilin katili aranıyor
Büyükçekmece’de bir kişinin öldüğü saldırının şüphelisi Bağcılar’da otomobilde ölü bulundu.

Büyükçekmece'de bir rezidansta Yasin Binarci’nin (26) hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel (22), Bağcılar’da inşaat alanının yanındaki boş arazide otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobili bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtığı belirlenen üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Polis ekipleri, rezidansta silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti. Adresi kontrol eden ekipler, 17’nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık’ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi. 2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi’ndeki inşaat alanındaki boş arazide terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı bir otomobil buldu. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin rezidansta Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ile 1 bıçak ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çalışmaların devamında otomobilin 3 kişi tarafından bırakıldığı ve şüphelilerin yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


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Başlıklar :BüyükçekmeceKatilÖlüm
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