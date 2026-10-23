İngiltere'de halka korkutan çağrı: En az 3 günlük gıda ve su stoku yapın!
İngiltere hükümeti; aşırı hava olayları, gelişmiş siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlarına acil durum uyarısında bulundu. Başlatılan "Be Ready" (Hazırlıklı Ol) kampanyası kapsamında tüm hanelere, elektrik, su ve iletişim kesintilerine karşı en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiye edildi.
Hükümetin "Hazırlıklı Ol" kampanyasında hanelerin kişi başına günlük 3 litreden 3 gün için toplam 9 litre içme suyu bulundurması istendi.
Ayrıca ilk yardım malzemeleri, bozulmayan konserveler, el feneri, pilli radyo, battaniye ve nakit para stoklanması gerektiği vurgulandı.
Kritik altyapı kesintilerinde kartlı ödeme sistemlerinin çökebileceği uyarısı yapıldı.
SAVUNMA BAKANI STREETING: TEHDİTLER VARSAYIMSAL DEĞİL, GERÇEK!
Streeting, hazırlıkların tek bir olaya değil her türlü krize yönelik olduğunu belirtti.
"BASİT ÖNLEMLER ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE ZAMAN KAZANDIRACAK"
İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis ise vatandaşların evlerinde alacağı basit önlemler sayesinde, acil durum ekiplerinin kriz anında öncelikli ve muhtaç kişilere daha hızlı ulaşabileceğini ifade etti.
Jarvis; Fransa, İrlanda ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de benzer toplumsal dayanıklılık kampanyalarının sürdüğünü kaydetti.
SİBER AÇIK NEDENİYLE 32 KAMU SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI
Uyarıların zamanlaması dikkat çekerken, küresel boyutta PHP programlama dilinde tespit edilen kritik bir siber güvenlik açığı nedeniyle İngiltere'de 32 kamu hizmeti sitesi tedbir amaçlı kapatılmıştı. Hükümet, siber altyapıya yönelik olası felaketlere karşı hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardı.