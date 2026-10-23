İngiltere'de halka korkutan çağrı: En az 3 günlük gıda ve su stoku yapın!

Putin'den 'toprak' vurgulu 'barış' mesajı: Her konuda anlaşabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış anlaşmasına hazır olduklarını belirterek, Rusya’nın kontrolündeki toprakların Ukrayna’ya ait olmadığını, tarihi Rus toprağı olduğunu savundu. Bölge halkının Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını belirten Putin, bu nedenle herhangi bir toprak kaybından söz edilemeyeceğini söyledi. Avrupa ile savaşmak istemediklerini vurgulayan Putin, geçici ateşkes yerine iki ülkenin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı bir barış anlaşması yapılmasını istedi.