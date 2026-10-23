BİSMİLLAH nasıl gençlerin sembolüne dönüştü

Fransa’da eğitim sistemindeki sorunlara, hayat pahalılığına ve toplumsal eşitsizliğe karşı büyüyen protestolarda, ilk bakışta ilgisiz görünen bir ifade gençlerin dilinde sembole dönüştü: “Bismillah, c’est les ténèbres”. Kelimelerin bir araya getirildiği bu slogan, gençlerin Batı sistemine güvensizliği, ırkçı kalıp yargıları ve Müslüman kimliğine saldırı etrafında süren tartışmaları görünür kıldı. El Cezire'nin haberine göre "Bismillah" Fransız gençliği arasında bağlama göre “Haydi, başlayalım” anlamında da kullanılabiliyor. Fransızca “C’est les ténèbres” ifadesi ise kelimesi kelimesine “Karanlık işte” ya da “Bu karanlık” şeklinde çevrilebilir. Burada karamsar, kötü veya umutsuz bir durumu anlatan bir ifade olarak kullanılıyor. Gençler arasında yayılan bu söz, kendilerini anlamadığını düşündükleri otoritelere yönelik bir tepkiyi de temsil ediyor.

İslam düşmanlığına tepki

İfadenin yayılmasının başlangıcı, ekim ayının başlarında bir Snapchat konuşmasının ekran görüntüsüne dayanıyor. Görüntüde “Mamadou” adlı bir kullanıcı, protestocuların iletişim kurduğu bir gruba katılmak istiyor. Mesajında Arapça kökenli ifadeleri Fransız gençlik argosuyla birleştiren kullanıcı, protestoculara barikatların ne zaman kurulacağını soruyor. Mesaja Cezayir bayrağı emojileri de eşlik ediyor. Öğrenciler, mesajdaki dilin yapay ve inandırıcılıktan uzak olduğunu düşünüyor. Bazı protestoculara göre bu mesaj, gençlerin konuşma tarzını taklit ederek göstericilerin özel iletişim gruplarına sızmaya çalışan gizli görevli polisler tarafından gönderildi. Sloganın arkasında yalnızca başarısız bir dil taklidi iddiası bulunmuyor. İfade, özellikle Arap ve Afrika kökenli gençlerin kimlikleri üzerinden yargılara maruz kalmasına da eleştiri. İfade, Fransa’daki öğrenci hareketinin sınırlarını aşarak başka gösterilerde de kullanılmaya başladı. İtalya ve Belçika’da hayat pahalılığı ve eğitim sorunlarıyla ilgili protestolarda da benzer bir dayanışma kültürü görüldü.

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