Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının kabrine ziyaret
12:50, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:58, 24/10/2026, Cumartesi
AA
Arşiv.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edip dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından açılış törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
Mezarlıkta merhum annesi Tenzile Erdoğan ile merhum babası Ahmet Erdoğan'ın kabirleri başında durarak dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kabristanında bir süre vakit geçirdi.
Ziyarete güvenlik ve protokol ekipleri de eşlik etti.
ZİYARETİN ARDINDAN TOPKAPI SARAYI'NDAKİ TÖRENE HAREKET ETTİ
Kabir ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndan ayrılarak resmi programı kapsamında düzenlenen Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere yola çıktı.
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