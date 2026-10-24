Servisten 2 saat önce çıkmıştı: Seyir halinde cayır cayır yandı

Olay, saat 11.00 sıralarında O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Güzel yönetimindeki 34 PLG 764 plakalı panelvanın motor bölümünden seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Güzel, aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alevlerin sardığı panelvan için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"2 saat önce sanayiden çıktım"

Yaşadıklarını anlatan sürücü Mehmet Güzel, "Ön kaputtan dumanların çıktığını fark edince aracı emniyet şeridine çektim. Kaputu açtıktan sonra araç kendi kendine alev almaya başladı. Arabanın arızası yoktu, bir hortum kaçağı vardı, onu yaptırdım. Sanayiden çıktım, kendi kendine alev aldı. İki saat önce sanayiden çıktım" dedi.

Araç yangını nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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