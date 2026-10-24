Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimliksizleştirme siyaseti yaptılar

Topkapı Sarayı’nda 5 yeni müze açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Türk milleti olarak tarihiyle, mimarisiyle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Seçkin koleksiyonların bir araya getirildiği bu müzenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede görev alan katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu eserler elbette önemli, değerlidir. Kültür mirasımızın hazinesidir. Asıl olan sahip olduğumuz bu birikimi muhafaza edebilmek onu geliştirmek bizden sonraki nesillere aktarabilmektir.

Herkesi bu ecdad yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum.

El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık.

Yıldız Sarayı bir zamanlar gazino olarak kullanıldı.

Tarihi yazmalarımızı hurda kağıt niyetine sattılar.

Attıkları iftiraların altında kaldılar

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda malum zihniyetin aparatları ipe sapa gelmez iftiralarla bizleri hedef aldı. 'kendisine ofis, saray yapıyor' dediler. Neticede ne oldu? Attıkları iftiraların altında kaldılar.

Edirne Sarayı'nı ihya ediyoruz

Şimdi çok büyük bir adım atıyoruz. Osmanli Deveti'nin en büyük eserlerinden biri olan, İstanbul'un fethinin planlarının yapıldığı Edirne Sarayı'nın ihyasını yapacağız.