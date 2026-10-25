İstanbul Havalimanı'nda 25 kilogram esrar ele geçirildi: İki kişi gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen B.İ., Bayrampaşa'da maddeyi teslim almak üzere geldiği sırada suçüstü yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 30 milyon 624 bin lira olduğu öğrenildi. 2 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.