Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ve milyonluk para ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 18 ile 24 Ekim tarihleri arasında kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 154 şüpheliden 69’u, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 614 bin 330 adet sentetik ecza, 17 kilo 974 gram esrar, 11 kilo 343 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram likit esrar, 1 kilo 695 gram kokain, 421 gram A.M. maddesi, 72 gram bonzai, 14 adet hassas terazi, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği, 4 şarjör ve toplam 126 fişek, 366 bin 330 TL, 2 bin 750 avro ve 950 dolar ele geçirildi.

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