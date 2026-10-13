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Kriptolu zehir ağına neşter: 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantı tespit edildi

Kriptolu zehir ağına neşter: 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantı tespit edildi

10:17, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:32, 13/10/2026, Salı
DHA
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Kriptolu zehir ağına neşter: 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantı tespit edildi
El konulan mal varlıkları arasında 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık payları yer aldı.

Kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Yapılan tespitler sonucunda suç örgütünün eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlendi. 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin personel katılırken, 42 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şebekenin eroin, esrar ve kokain ticareti üzerinden toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu tespit edildi.


ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve MASAK destek verdi.


Yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir suç örgütünün farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerde örgüt yöneticilerinin uyuşturucu madde ticaretinin organizasyonu, kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldığı tespit edildi.

ŞİFRELİ HABERLEŞME VERİLERİNDEN 10 TON 100 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BAĞLANTISI ÇIKTI

Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı.


Yapılan tespitler sonucunda suç örgütünün eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlendi.


7 MİLYAR 657 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah İstanbul merkezli 13 ilde, 2 bin personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.


El konulan mal varlıkları arasında 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık payları yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklamasında gençlerin geleceğini korumak ve ailelerin huzurunu sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.


Bakanlık, ülkenin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirterek operasyonda görev alan polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını, Interpol-Europol Daire Başkanlığını, MASAK'ı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve emeği geçenleri tebrik etti.


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