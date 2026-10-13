09:18, 13/10/2026, Salı
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Siirt'te uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde başarılı bir operasyona imza atıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan bir araç durdurularak aramaya tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeği Jpo'nun da katıldığı detaylı aramada, araç içerisine gizlenmiş 5 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Açıklamada, gençleri ve geleceği tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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