Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi', Bakan Alparslan Bayraktar ve sektörün öncü isimlerini İstanbul'da buluşturdu. İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Salonu'nda düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nin özel oturumuna konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel’in sorularını cevaplandırdı.

Dünyada çok büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu anlatan Bayraktar, zirvenin böyle bir zamanda düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Bayraktar, "2040 enerji vizyonu birkaç ihtiyaçtan doğdu. Modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karıya olduğumuz bir zamanda buna dair ülkemiz için bir program açıkladık. Türkiye'nin enerji arz güveliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında 2040 hedeflerimiz arasında Türkiye'nin enerjide bağımsız olması ve dışa bağımlılığı bitirmemiz var" dedi.

Bakan Bayraktar, Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel’in sorularını cevaplandırdı.

AKKUYU’DA İLK ELEKTRİK ÜRETİMİNE AYLAR KALDI

Akkuyu'nun devreye alma aşamasına geldiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki aylarda ilk elektrik üretiminin yapılacağını belirtti. Türkiye’nin nükleerde kendimize has bir perspektif geliştirdiğine dikkat çeken Bayraktar, "Yoğun bir müzakere süreci devam ediyor şu anda. 4 ana ülke var bu konuda görüştüğümüz. Rusya bu konuyla çok ilgili çünkü zaten Akkuyu'da stratejik bir adım atarak Akkuyu'ya girdi. Dolayısıyla o bilgisini, tecrübesini yani Türkiye ile ilgili edindiği tecrübeyi Sinop'ta hayata geçirmek istiyor. Çin aslında uzun yıllardır özellikle Trakya'daki santral için görüştüğümüz ülkelerden bir tanesi. Ama geçmişte görüşüp anlaşamadığımız diyelim Güney Kore. Cumhurbaşkanımızın yine birkaç hafta önce oraya bir ziyareti oldu. Ana gündem orada da yine nükleerdi. Güney Kore bu konuda istekli ve ilgili ve biz de onlarla çalışıyoruz. Ve Kanada var. Kanada'yla da bir seneyi geçen bir zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu 4 ülke bizim Sinop ve Trakya'da birlikte çalışabileceğimiz ülkeler. Türkiye için en iyi rekabetçi teklifi kim getirirse, Türkiye için yerlileşme konusunda en iddialı programı kim masaya koyarsa, Türkiye için insan kaynağı gelişiminde, nükleer araştırmalarda, nükleer yakıt tedarikinde ve üretiminde birlikte kimle yürüyebileceksek onunla çalışırız. Teknoloji transferinde kim bize daha öncelik ve daha iyi bir teklifle gelirse o ülkeyle yürümeyi hedefliyoruz. '2027 bizim için nükleerde karar yılı olsun' diyoruz ve bu anlamda bu kararımızı oluşturarak inşallah yürüyeceğiz" diye konuştu.

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Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Bakan Bayraktar'a hat tablosu hediye etti.

KARADENİZ GAZINDA İKİNCİ KEZ ATEŞ YAKACAĞIZ

Karadeniz gazında ikinci faza geçildiğini açıklayan Bayraktar, doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Bayraktar, "Şimdi Karadeniz gazında ikinci faza geçiyoruz. İnşallah önümüzdeki ay sonunda yani yıl bitmeden biz gazı Sakarya Gaz Sahası'nda, Karadeniz'de yakacağız ve üretimimiz iki katına çıkacak. 4 milyon haneye bu doğal gaz yetiyordu. Şimdi 8 milyona yetecek" dedi. Bayraktar, yıllık 77 milyar metreküp olarak öngörülen tüketimin 57 milyar metreküpe düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Doğal gaz tüketiminin bugünkü seviyelerinde tutulmasının amaçlandığını vurgulayan Bayraktar, bu hedeflere ulaşabilmek için ulaştırma sektöründe büyük bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

GÜNLÜK PETROL TALEBİNİ YARIM MİLYON VARİL AZALTMALIYIZ

Türkiye'nin günlük 1 milyon varil olan ham petrol ihtiyacının 1,2 milyon varile yükselmesinin öngörüldüğünü belirten Bayraktar, hazırlanan modelle bu miktarın 718 bin varile düşürülmesinin mümkün olduğunu aktardı. Türkiye'nin fosil yakıt tüketimini ve emisyonlarını azaltmaya yönelik hedeflerine değinen Bakan Bayraktar, 2040 yılında günlük petrol talebinin öngörülen seviyenin yaklaşık yarım milyon varil altına çekilmesinin hedeflendiğini ifade etti.Ulaştırmada elektrikleşmenin önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'de 17 ila 20 milyon elektrikli aracın yollarda olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'deki toplam araç sayısının söz konusu yılda 41 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Bayraktar, bunların en az 20 milyonunun hibrit ve elektrikli araçlardan oluşması gerektiğini söyledi. Bayraktar, şöyle devam etti: "Elektrikli araç demek elektrik deposu demek. 20 milyon araç için 2040 yılına kadar ciddi bir yatırıma ihtiyaç var. Yaklaşık 300 milyar doların üzerinde bir yatırıma ihtiyaç var. Güneş ve rüzgâr enerjisinde kapasite artacak. Savunma sanayiinde Türkiye nasıl kendi kendine yeten ülke olmayı başardıysa enerjide de bunu başaracak. Bu anlamda ne kadar kendi imkanlarımızı geliştirirsek o kadar iyi olur. 5 ana konuya odaklanıyoruz bu noktada. Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Türkiye nükleer güce sahip olmak istiyor. Enerji verimliliğinde önemli bir potansiyel var. Daha dengeli daha makul bir geçiş için milli enerjiye bağlı 2040 var. Yeni ihtiyaç faktörleri var yapay zekâ gibi dolayısıyla Türkiye'nin elektrik ihtiyacı da artıyor. Şimdi Afrika'da, Gabar'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu talebi dönüştürmemiz lazım."

İLK KEZ AÇIKLADI: İMZALARI ATTIK

Bakan Alparslan Bayraktar, enerji alanında imzaladıkları yeni anlaşmayı da duyurdu: "Bunu ilk kez açıklayalım burada Gine Bissau ile iki deniz yetki sahasının ortaklığına imza attık. Yeni anlaşmalarımız olacak. Orta ve Doğu Karadeniz için planlama hazır. Nereleri sondaj yapacağımız belli. Köylerden ve beldelerden ciddi anlamda doğal gaz talebi var."

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ALBAYRAK GRUBU ZOR COĞRAFYADA İŞ YAPIYOR

Türk özel sektörünün küresel ölçekteki başarısına dikkat çeken Bakan Bayraktar, Albayrak Grubu’nun Pakistan ve Somali gibi dünyanın en zor coğrafyalarında takdir edilesi işler yaptığını vurguladı. Bayraktar, özel sektörün yurt dışındaki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak Grubu’nun farklı kıtalardaki yatırımlarına özel olarak parantez açan Bayraktar, "Şimdi özel sektörümüz hakikaten takdir edilesi işler yapıyor. Bunlardan birisi de Albayrak Grubu. Yani işte dünyanın neresine gidersek ben Pakistan'daydım orada varlar. İşte Somali'ye gittik. Dünyanın en zor coğrafyalarında iş yapıyor” dedi.

Rüzgar türbininde yerli üretim çağrısı

Zirvede konuşan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, grubun enerji ve madencilik yatırımlarının yanı sıra sektörün yapısal ihtiyaçlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Albayrak Grubu’nun enerji alanındaki mevcut kapasitesine ve yurt dışı projelerine değinen Canikli, Türkiye’de 40 megavat kurulu güce sahip rüzgâr enerji santralleriyle yıllık yaklaşık 125 bin megavat elektrik ürettiklerini belirtti. Başta Batı Afrika ülkeleri olmak üzere güneş ve rüzgârdan elektrik üretimine yönelik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Canikli, rüzgâr enerjisi yatırımlarındaki dış bağımlılığa dikkat çekti. Canikli, yurt dışından alınan binlerce rüzgâr türbini için kaba hesapla 10 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığını vurguladı. Bu denli yüksek talebin Türkiye’de yüzde 100 yerli üretim için büyük bir fırsat sunduğunu dile getiren Canikli, teknolojinin ancak sipariş verilerek geliştirilebileceğini ifade etti. Canikli, yerli türbin üretimi eksikliğinin özellikle Afrika’daki rüzgâr enerjisi yatırımlarında Türkiye’yi rekabet açısından dezavantajlı konuma düşürdüğünü kaydetti.

COP31'DE HANGİ ANLAŞMALAR YAPILDI?

Bayraktar, COP31’in Türkiye için önemini de vurguladı: "Biz oraya giderken çok güçlü şekilde Türkiye'de ne yapıyoruzu ortaya koyduk. 500 bin varil ham petrolü azaltmaktan bahsediyor Türkiye. Orada Suudi Arabistan'la yaptığımız 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji anlaşmaları ve Kanada ile nükleerde yaptığımız anlaşmalar var. Biz çok samimiyetle neler yaptığımızı ve yapacağımızı ortaya koyduk."

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