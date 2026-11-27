Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik ‘Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi’ni hayata geçirdi. İstanbul’da dört yeni projeyi kapsayan kampanyayla yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL’den başlayan taksit imkanı sunulurken, ilk taksit ödemeleri 2027 yılı ocak ayı itibarıyla başlayacak. Emlak Konut güvencesiyle başlayan kampanya, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

ÖDEMELER GELECEK YIL

Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerine 2027 yılının ocak ayı itibarıyla başlayacak. ‘Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi’; İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Emlak Konut Gölyaka Evleri, Arnavutköy’deki Yenişehir Gardenya Evleri ile Esenler’deki Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projelerini kapsıyor. Emlak Konut’un dört yeni projesinde, 1+1’den 4+1’e uzanan farklı konut tiplerinin yanı sıra dubleks daire ve bahçe katı seçenekleriyle her ihtiyaca uygun yaşam alanları sunuluyor. 31 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört yeni proje arasından kendilerine uygun konutu seçerek ev sahibi olabilecek.

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