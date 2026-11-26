Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır devrildi. Kazada tırın 29 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde, Acıpayam-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi.Tır Aliağa'daki limana gitmek üzere yola çıkmıştıEdinilen bilgiye göre, 35 HIA 40 plakalı tır Serinhisar ilçesinden kuruyemiş yükledikten sonra İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana gitmek üzere yola çıktı.Tırın sürücüsü Cafer Can Kaplan (29), direksiyon hakimiyetini kaybetti.Tır yolda savrularak devrildiKontrolden çıkan tır, yolda savrularak devrildi. Kazada sürücü Kaplan, devrilen tırın içerisinde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendiSağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 29 yaşındaki Cafer Can Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Kaplan'ın cansız bedenini çıkarmak için 1 buçuk saat yoğun çaba sarf etti.Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıEkiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin bir buçuk saatlik çabası sonrasında sıkıştığı yerden çıkartıldı.
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