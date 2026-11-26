Denizli'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki iki ayrı operasyonda 30 kök skunk bitkisi, 7 bin 185 gram skunk maddesi ve 44 bin 800 kullanımlık bonzai ele geçirdi, 3 şüpheli tutuklandı.