Denizli’de ekipler, birkaç gündür kötü koku gelen dairede yaşayan 53 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi
Olay, Merkezefendi ilçesinin Değirmenönü Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda kötü koku alan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede, itfaiye ekiplerinin girmesiyle 53 yaşındaki Alp Seyrekoğlu hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alp Seyrekoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
53 yaşındaki adamın birkaç gün önce hayatını kaybettiği, olay yerinde yapılan kontrollerde öğrenildi.
Alp Seyrekoğlu’nun cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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