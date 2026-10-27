Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan Şeniz Doğan ve eşinin de aralarında olduğu şüphelilere gözaltı
10:04, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:43, 27/10/2026, Salı
DHA
Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon: Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şahıs gözaltına alındı. Polis, belediye binası ve Başkan Doğan'ın evinde arama yaptı.
Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Sabah mesaiye başlamak için belediyeye gelen personel ise içeriye alınmadı.
Polis ekipleri belediye binasında arama çalışması yaptı. Soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde de belediye binasında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
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