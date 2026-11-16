Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir kente sevk edilmek istendiği değerlendirilen 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Araç takibe alındı
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, il dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri Denizli üzerinden başka bir kente sevk edeceği değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Araç, Denizli'den geçişi sırasında düzenlenen operasyonla durduruldu.
204 Kutuda 10 bin 650 hap çıktı
Araçta yapılan aramalarda, 204 kutu içerisinde toplam 10 bin 650 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
İki şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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