Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy’de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 140 kilogram pregabalin maddesi ve 160 kilogram Lyrica hap ele geçirildi.
Karaburun’da 2 araç takibe alındı
Karaburun Mahallesi’nde tespit edilen 2 araç takibe alındı. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 125 kilo pregabalin maddesi ve pregabalin içeren 10 kutu hap ele geçirildi.
2 Ayrı imalathane tespit edildi
Soruşturma kapsamında 8 ayrı ev ve iş yerinde arama yapıldı. Karaburun Balıkçı Barınağı’nda ve Karaburun Mahallesi’ndeki bir depoda olmak üzere 2 ayrı imalathane tespit edildi.
İmalathanelerde yapılan aramalarda yaklaşık 35 ila 40 kilo pregabalin maddesi ile yaklaşık 160 kilogram pregabalin içeren hap ele geçirildi.
Tabanca ve kapsül dolum makinesine el konuldu
Operasyonda toplamda yaklaşık 140 kilogram pregabalin maddesi, 160 kilo Lyrica hap, 30 kilo boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutuya el konuldu.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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