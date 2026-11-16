İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ocak-eylül döneminde 27 bin 211 gemi geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre 2026 yılının 9 ayında Boğaz'dan geçiş yapan 27 bin 211 geminin 17 bin 106'sı kılavuz kaptan hizmeti aldı. Aynı dönemde 9 bin 603 genel kargo gemisi ile 4 bin 814 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı.

Gemilerin boyutları belirlendi

Geçiş yapan gemilerin 72'si 300 metreden uzun, 1385'i 250-300 metre arasında, 1752'si ise 200-250 metre arasında ölçüldü. Gemilerin 6 bin 779'unun 150-200 metre, 9 bin 508'inin 100-150 metre olduğu belirlendi. 7 bin 715 gemi ise 100 metreden küçüktü.

En çok yük mayısta taşındı

İstanbul Boğazı'ndan en az yük toplam 37 milyon 949 bin 131 grostonla eylülde taşındı. En fazla yük ise toplam 58 milyon 467 bin 59 grostonla mayısta taşındı.

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Ocakta toplam 42 milyon 127 bin 586 grostonla 3 bin 25, şubatta 41 milyon 343 bin 780 grostonla 2 bin 687, martta 51 milyon 711 bin 485 grostonla 3 bin 483 gemi Boğaz'dan geçti. Nisanda 54 milyon 454 bin 533 grostonla 3 bin 370, mayısta 58 milyon 467 bin 59 grostonla 3 bin 492, haziranda 53 milyon 435 bin 74 grostonla 3 bin 220 gemi geçiş yaptı.

Temmuzda 50 milyon 913 bin 205 grostonla 3 bin 32, ağustosta 42 milyon 488 bin 848 grostonla 2 bin 678, eylülde 37 milyon 949 bin 131 grostonla 2 bin 224 gemi Boğaz'ı kullandı.

"Asya ve Avrupa’nın kalbi" diye nitelendirilen Boğaz'dan bir günde geçen gemi sayısı ortalama 100 olarak hesaplandı.

Gemi sayısı geçen yıla göre azaldı

Geçen yılın ocak-eylül döneminde Boğaz'dan 29 bin 710 gemi geçti ve 461 milyon 137 bin 867 grostonluk yük taşındı.

2024 yılının aynı döneminde 31 bin 161 gemiyle 487 milyon 659 bin 44 grostonluk, 2023 yılının aynı döneminde ise 29 bin 92 gemiyle 460 milyon 753 bin 537 grostonluk yük taşındığı kaydedildi.

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İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.