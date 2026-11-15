İstanbul'da motosikletliler Gazze için bir araya geldi: Ariel isimli siyonist 'demir at'lardan rahatsız oldu

İstanbul'da motosikletlilerin Gazze için kilometrelerce yol katettiği etkinlik İsrail sevici bir hesap tarafından hedef alındı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul'da binlerce motosikletli, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi.

Beş motosikletli de Gazze'ye ulaşmak için yola çıktı

"Demir atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 3 bini aşkın motosikletli Beylikdüzü'nden Pendik'e uzanan güzergahta kortej oluşturdu. Etkinliğe katılan beş motosikletli ise Gazze'ye ulaşmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak Gazze'deki mazlumlarla dayanışma amacı taşıyan bu anlamlı etkinlik, sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla bilinen Ariel Burak Kaplan'ı rahatsız etti. X hesabından etkinliği hedef alan Kaplan, motosikletlileri küçümseyen ve tehdit iması taşıyan ifadeler kullandı.

Reklam Reklam

Gazze'nin 'demir at'larından rahatsız oldu

Paylaşımında motosikletlilerin kullandığı araçları "dandik motor" olarak nitelendiren Kaplan, "Altlarındaki dandik motoru zannettikleri şey demir at. Karşılarına Terminatör çıkınca, yaşayacakları şoku görmek isterdim. (Karşınıza insan çıkmayacak. Şaka yapmıyorum. Direkt Terminatör çıkacak.)" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani drama dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak için bir araya gelen binlerce motosikletliyi hedef alan paylaşım, dayanışma çağrısına yönelik alaycı ve tehditkâr üslubuyla dikkat çekti.

Hesabı geçtiğimiz ay erişime kapatılmıştı

Ariel Burak Kaplan'ın sosyal medyadaki geçmişi de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirilmişti. Söz konusu hesapların, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

Reklam Reklam

Yeni isimle provokasyona devam

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen hesaplar arasında Kaplan'ın eski kullanıcı adıyla (@ArielBurakKapln) kullandığı hesabı da bulunuyordu. Eski hesabı erişime engellenen Kaplan, açtığı yeni hesabıyla sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarını sürdürerek son olarak Gazze'yle dayanışmayı amaçlayan etkinliği hedef aldı.

Dünya

Netanyahu'dan çakma Naza belgeseli

Dünya

İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güce dönüştürdüğünü yazdı: Askeri harcamaları tüm komşularının toplamını aştı

Dünya

Soykırım mesajı verdiler: Savaş suçlarını videoya kaydediyorlar

Dünya

İsrail sessizce Gazze'yi parçalıyor: ABD basını çarpıcı bir rapor yayımladı