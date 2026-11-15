İstanbul'da motosikletliler Gazze için bir araya geldi: Ariel isimli siyonist 'demir at'lardan rahatsız oldu

15/11/2026, Pazar22:48
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
25

Bildirimler

Facianın eşiğinden dönüldü15 Kasım 2026 22:49 PazarSON DAKİKA
Üreticiler gece gündüz çalışıyor, kilosu 500 liradan satılıyor15 Kasım 2026 22:21 PazarSON DAKİKA
Sivaslı berber zoru başardı: Tek eliyle yeniden hayata tutundu15 Kasım 2026 21:08 PazarSON DAKİKA
Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu15 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Bursa’da uyuşturucu dramı: Babanın sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu15 Kasım 2026 19:34 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 43. Kuruluş yıl dönümü mesajı

İstanbul'da motosikletliler Gazze için bir araya geldi: Ariel isimli siyonist 'demir at'lardan rahatsız oldu

22:34, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul'da motosikletlilerin Gazze için kilometrelerce yol katettiği etkinlik İsrail sevici bir hesap tarafından hedef alındı.

İstanbul'da 3 bini aşkın motosikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen ve beş kişinin Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacağı dayanışma etkinliği, İsrail yanlısı bir sosyal medya kullanıcısını rahatsız etti. X hesabından, Gazze için yola çıkan motosikletlileri hedef alan 'Ariel Burak Kaplan' isimli İsrail sevici, paylaşımında 'Terminatör' göndermesi yaparak alaycı ve tehditkar ifadeler kullandı.

İstanbul'da binlerce motosikletli, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi.

Beş motosikletli de Gazze'ye ulaşmak için yola çıktı

"Demir atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 3 bini aşkın motosikletli Beylikdüzü'nden Pendik'e uzanan güzergahta kortej oluşturdu. Etkinliğe katılan beş motosikletli ise Gazze'ye ulaşmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak Gazze'deki mazlumlarla dayanışma amacı taşıyan bu anlamlı etkinlik, sosyal medyada provokatif paylaşımlarıyla bilinen Ariel Burak Kaplan'ı rahatsız etti. X hesabından etkinliği hedef alan Kaplan, motosikletlileri küçümseyen ve tehdit iması taşıyan ifadeler kullandı.

Gazze'nin 'demir at'larından rahatsız oldu

Paylaşımında motosikletlilerin kullandığı araçları "dandik motor" olarak nitelendiren Kaplan, "Altlarındaki dandik motoru zannettikleri şey demir at. Karşılarına Terminatör çıkınca, yaşayacakları şoku görmek isterdim. (Karşınıza insan çıkmayacak. Şaka yapmıyorum. Direkt Terminatör çıkacak.)" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani drama dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak için bir araya gelen binlerce motosikletliyi hedef alan paylaşım, dayanışma çağrısına yönelik alaycı ve tehditkâr üslubuyla dikkat çekti.

Hesabı geçtiğimiz ay erişime kapatılmıştı

Ariel Burak Kaplan'ın sosyal medyadaki geçmişi de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirilmişti. Söz konusu hesapların, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

Yeni isimle provokasyona devam

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen hesaplar arasında Kaplan'ın eski kullanıcı adıyla (@ArielBurakKapln) kullandığı hesabı da bulunuyordu. Eski hesabı erişime engellenen Kaplan, açtığı yeni hesabıyla sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarını sürdürerek son olarak Gazze'yle dayanışmayı amaçlayan etkinliği hedef aldı.


Dünya
Netanyahu'dan çakma Naza belgeseli
Dünya
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güce dönüştürdüğünü yazdı: Askeri harcamaları tüm komşularının toplamını aştı
Dünya
Soykırım mesajı verdiler: Savaş suçlarını videoya kaydediyorlar
Dünya
İsrail sessizce Gazze'yi parçalıyor: ABD basını çarpıcı bir rapor yayımladı

Başlıklar :GazzeİstanbulİsrailMotosiklet
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İstanbul'da motosikletliler Gazze için bir araya geldi: Ariel isimli siyonist 'demir at'lardan rahatsız oldu
İstanbul'da motosikletlilerin Gazze için kilometrelerce yol katettiği etkinlik İsrail sevici bir hesap tarafından hedef alındı.
1/5
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet