Vasiyet üzerine köyüne döndü: Kadınlarla birlikte üretim üssü kurdu

Babasının vasiyetini yerine getirmek için İstanbul'dan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki köyüne taşınan ve taşınmaya karar veren Hayriye Yüce, göç veren köyü ve ilçeyi canlandırmak amacıyla 11 kadınla kooperatif kurdu. 2024 yılının Kasım ayında 12 kadın bir araya gelerek kooperatifi kurdu. İlk olarak kilimle başladılar; geçmişi 1800'lü yıllara uzanan Küre kiliminin yangından kurtarılmış hali gün yüzüne çıkarıldı. Yöresel ürünlerle üretime başlayan kadınlar, azimleriyle örnek oluyor. Hayriye Yüce'nin babası vefat etmeden önce dört kız kardeşi bir araya topladı; Yüce, ikinci bir fırsatta baba vasiyetini yerine getirmek üzere buraya geldiğini ve dokuz yıl kanser tedavisi gördüğünü belirtti. Projenin sekiz atölyeden oluştuğunu ve deri dokuma mesleğini dört kadınla birlikte başardıklarını söyledi. Raziye Türkmez ise üçüncü ve dördüncü denemelerinde başarılı olduğunu aktardı.