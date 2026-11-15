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Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

12:33, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Elazığ'da Doğukent Mahallesi'ndeki bir binada doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ’da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi paniğe neden oldu. 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, doğal gaz ekipleri binada kontrol çalışması yaptı.

Elazığ’da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi paniğe neden oldu. Olayda 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kusma ve baş dönmesi şikayeti

Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi’ndeki binada yaşandı. Binadaki 6 kişi, 2’si çocuk, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğal gaz ekipleri ise binada kontrol çalışması yaptı.


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Başlıklar :elazığdoğal gaz zehirlenmesidoğukent mahallesi
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Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da Doğukent Mahallesi'ndeki bir binada doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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