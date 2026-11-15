Elazığ’da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi paniğe neden oldu. Olayda 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kusma ve baş dönmesi şikayeti
Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi’ndeki binada yaşandı. Binadaki 6 kişi, 2’si çocuk, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğal gaz ekipleri ise binada kontrol çalışması yaptı.
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