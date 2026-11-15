Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 bölümünde yürüttüğü üretimle bu yıl 10 milyon liranın üzerinde, 10.1 milyon lira ciro elde etti. Öğrenciler döner sermayeden aldıkları ücretle hem harçlıklarını çıkarıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Okulda 2025 hedefi 7 milyon lira iken 7.3 milyon, 2026 hedefi 9 milyon lira iken 10.1 milyon lira ciroya ulaşıldı; 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin çalışmalar sürüyor. Geçen yılki ciro ise 7.4 milyon lira oldu.
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir yılda 10 milyon ciro yaptı. Öğrenciler atölyelerde çalışarak hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.
Atölyede üretim Öğrenciler teorik eğitimlerini lisedeki atölyelerde pratiğe dönüştürerek el becerilerini geliştiriyor.
Okul Müdürü Mehmet Künkül, "Burada okuyan öğrencilerimizin hiçbiri mezun olduktan sonra boşta kalmıyor" dedi.
Mobilya bölümü Cironun büyük bir kısmını mobilya bölümü sağlıyor. Üretilen mobilyaların bir kısmı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi için yapıldı.
Okulda Elektrik-Elektronik, Bilişim Teknolojileri, Makine, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi ve Motor olmak üzere 6 bölüm bulunuyor.
Teknik Müdür Yardımcısı Semih Furkan Kılıç, "Burada küçük bir fabrika şeklinde çalışmalarımız devam ediyor" ifade etti.
Okulun çalışmaları Tunceli, Malatya ve Bingöl'e kadar uzanıyor. Döner sermayeden ücret alan öğrenciler, bazen harçlıklarının ötesinde aile ekonomisine de destek sağlıyor.
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