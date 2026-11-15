KKTC Başbakanı Üstel'den bayrak yakılmasına tepki: Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılmasına tepki göstererek, "Bu hadsizliktir. Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur." dedi.