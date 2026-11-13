Afyonkarahisar’da geçtiğimiz 5 Kasım’da meydana gelen ve 8 kişinin öldürüldüü olayda vefat eden iki öğretmen ara tatil öncesi okullarında gerçekleştirilen mevlit programının ile yad edilirken, öğrenciler ise öldürülen öğretmenlerini özlediklerini ifade edip gözyaşı döktüler.

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Mevlit programında anma

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, 5 Kasım’da öldürülen iki öğretmen ara tatil öncesi okullarında mevlit programıyla anıldı. Acının tazeliğini koruduğu Yukarıtandır Ortaokulunda düzenlenen programa İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katıldı.

Programda, vefat eden öğretmenlerden Hilal Mete’nin eşi Şahin Mete, meslektaşları ve öğrenciler de yer aldı.

IHA AFYONKARAHİSAR'DA GEÇTİĞİMİZ 5 KASIM'DA MEYDANA GELEN VE 8 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ OLAYDA VEFAT EDEN İKİ ÖĞRETMEN ARA TATİL ÖNCESİ OKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEVLİT PROGRAMININ İLE YAD EDİLİRKEN, ÖĞRENCİLER İSE ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMENLERİNİ ÖZLEDİKLERİNİ İFADE EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜLER.

5 Kasım’daki olay

İhsaniye’de 5 Kasım’da yaşanan ve 8 kişinin öldürüldüğü olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak’ı (56) katletti.

Ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) katledildi. Olayda 1 kişi de ağır yaralandı. Arif Sefa Ö., araçla kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

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IHA AFYONKARAHİSAR'DA GEÇTİĞİMİZ 5 KASIM'DA MEYDANA GELEN VE 8 KİŞİNİN KATLEDİLDİĞİ OLAYDA VEFAT EDEN İKİ ÖĞRETMEN ARA TATİL ÖNCESİ OKULLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MEVLİT PROGRAMININ İLE YAD EDİLİRKEN, ÖĞRENCİLER İSE ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMENLERİNİ ÖZLEDİKLERİNİ İFADE EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜLER.

Öğrencilerin gözyaşları

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yemek ikramı yapıldı ve program sona erdi. Mevlit sırasında birçok öğrenci gözyaşlarına hakim olamadı; bu anlar programa katılanların içini sızlattı.

Öte yandan öğretmenler odasında Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir’in kullandıkları dolaplarda isimlerinin halen kaldırılmamış olması dikkat çekti.

IHA KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ SONRASI YEMEK İKRAMININ ARDINDAN PROGRAM SONA ERERKEN, MEVLİD DE BİR ÇOK ÖĞRENCİNİN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMALARI İSE GÖRENLERİN İÇİNİ SIZLATTI.

Öğrencilere psikolojik destek

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli rehber öğretmenler tarafından okul öğrenci ve öğretmenlerine bir hafta boyunca psikolojik ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.

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