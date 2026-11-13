Mevlit programında anma
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, 5 Kasım’da öldürülen iki öğretmen ara tatil öncesi okullarında mevlit programıyla anıldı. Acının tazeliğini koruduğu Yukarıtandır Ortaokulunda düzenlenen programa İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katıldı.
Programda, vefat eden öğretmenlerden Hilal Mete’nin eşi Şahin Mete, meslektaşları ve öğrenciler de yer aldı.
5 Kasım’daki olay
İhsaniye’de 5 Kasım’da yaşanan ve 8 kişinin öldürüldüğü olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak’ı (56) katletti.
Ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) katledildi. Olayda 1 kişi de ağır yaralandı. Arif Sefa Ö., araçla kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Öğrencilerin gözyaşları
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yemek ikramı yapıldı ve program sona erdi. Mevlit sırasında birçok öğrenci gözyaşlarına hakim olamadı; bu anlar programa katılanların içini sızlattı.
Öte yandan öğretmenler odasında Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir’in kullandıkları dolaplarda isimlerinin halen kaldırılmamış olması dikkat çekti.
Öğrencilere psikolojik destek
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli rehber öğretmenler tarafından okul öğrenci ve öğretmenlerine bir hafta boyunca psikolojik ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.
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