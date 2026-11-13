Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor programında ödüller sahiplerini buldu

Türkiye genelinden 28 spor imam hatip lisesinden 84 öğrencinin katıldığı “Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor” programında dereceye giren genç sporcular ödüllendirildi. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda 10 öğrenci ve 3 okul takımı olmak üzere toplam 13 ödül verildi. Üç gün süren organizasyon, İstanbul Boğazı turu ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu gezisiyle sona erdi.

Öncü Spor Kulübü tarafından 11-13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Riva’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor” programı, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine ve unutulmaz buluşmalara sahne oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 28 spor imam hatip lisesinden 84 öğrenci, sportif yeteneklerini sergilemenin yanı sıra spor dünyasının önemli isimleriyle tanışma ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

Heyecan dolu yarışmalarda 13 ödül

Programın son gününde gerçekleştirilen ödül töreninde, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve okul takımlarına ödülleri takdim edildi. Genç sporcular; En Hızlı Yarışması, En Güçlü Yarışması, En Çevik Yarışması ve Parkur Yarışması olmak üzere dört farklı kategoride mücadele etti. Hız, güç, çeviklik ve dayanıklılıklarını ortaya koyan öğrenciler, kıyasıya rekabetin yanı sıra takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü de yaşadı. Yarışmaların ardından dereceye giren gençlere ve başarılı okul takımlarına ödülleri verildi. Tüm kategorilerde 10 öğrenci ve 3 okul takımı olmak üzere toplam 13 ödül sahiplerini buldu.

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İnşallah bu heyecanınız daim olur

ÖNDER Genel Başkanvekili Resul Çiftci, ödül töreninde gençlerle bir araya gelerek organizasyonun önemine ve spor imam hatip liselerinin sunduğu imkânlara dikkat çekti.

ÖNDER Genel Başkanvekili Resul Çiftci

Açılış programında efsanevi sporcularla bir araya geldiniz, onlarla tanışıp başarı hikâyelerini dinlediklerini belirten Çiftci, “Sizler spor imam hatip lisesi öğrencileri olarak her biriniz çok kısmetli öğrencilersiniz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz Spor İmam Hatip Liselerini organize etti, siz de bu okullarda eğitim alıyorsunuz. Pek çok program ve organizasyona katılıyorsunuz. İnşallah bu heyecanınız daim olur. Bu çalışmalarınız sizleri gelecekte bir yerlere taşır” dedi.

Geleceğin sporcularını görüyoruz

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ise organizasyonun temel amacının gençleri spor dünyasının önemli isimleriyle buluşturmak ve onlara ilham verecek deneyimler kazandırmak olduğunu vurguladı.

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Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara

Program yapılan tesisin ise Futbol Federasyonu’nun binası olduğuna dikkat çeken Kara, “O yüzden bu mekân sizlerin yeri. Yarın sizler de millî futbolcularımız gibi burada kamp yapacaksınız inşallah. Hepinizi burada görmek arzusundayız. İnşallah buradan aldıklarınızla geleceğinize yön vereceksiniz ve okullarınızda kardeşlerinize aktaracaksınız. Size güveniyoruz ve sizleri gelecekte önemli başarılara imza atan sporcular olarak görüyoruz” diye konuştu.

İstanbul'u keşfettiler

Sporun birleştirici gücüyle farklı şehirlerden gelen gençleri buluşturan organizasyon, sportif etkinliklerin yanı sıra kültürel gezilerle de zenginleşti. Üç gün boyunca yarışmaların ve söyleşilerin heyecanını yaşayan öğrenciler, programın son gününde İstanbul Boğazı turuna katılacak. Ardından Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret edecek olan gençler, İstanbul'un önemli spor mekânlarından birini yakından tanıma fırsatı bulacak.

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