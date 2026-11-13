Nihat Kahveci'den milli futbolcuya olay sözler: "Ben olsam çağırmam"

UEFA Uluslar Ligi'nde sahasında Belçika'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda maç sonu değerlendirmeleri sürerken, Kontraspor ekranlarında Nihat Kahveci'nin kaleci Berke Özer hakkındaki sözleri dikkat çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle yeniden ay-yıldızlı kadroya davet edilen 26 yaşındaki file bekçisi, Belçika mücadelesinde yedek kulübesinde yer almıştı.

Konuyu değerlendiren Nihat Kahveci, Berke Özer'in milli takıma çağrılmasına ilişkin şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Ben çağırmam. Ben La Liga'da 23 gol atıp gelip oynamıyordum, kampı terk etmedim ama niye oynamıyorum diye. Problem nasıl çözüldü bilmiyoruz ki. Eğer oynamadı, 'Formdayım ben, benim hakkım' diye gittiyse ben çağırmam. Anlıyor musun demek istediğimi? Özür diler, yanlış yaptım der ancak öyle çağrılır. Bak kendimi de katarak söylüyorum, 23 gol atmışım La Liga'da, Fenomen Ronaldo ile kapışıyorum, geldim milli takıma oynamadığım oldu ama kampı terk etmedim."