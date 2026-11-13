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Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlık sorunlarının ardından sağlık departmanında önemli bir değişikliğe gidildi. Süper Lig'de uzun yıllardır görev yapan ve elit düzeydeki futbolcularla çalışma deneyimine sahip olan Uzman Dr. Halil Polat, 13 Kasım Cuma günü ekibiyle birlikte Futbol A Takımı Sağlık Departmanı'nın sorumluluğunu üstlendi.

Sakatlık sorununa kalıcı çözüm hedefi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Polat, 20 yılı aşkın hekimlik kariyeri ve 10 yıllık Süper Lig tecrübesiyle sporcu sağlığı alanında deneyimli isimler arasında gösteriliyor. Almanya ve ABD'de de mesleki eğitimler alan Polat, özellikle sakatlıkların önlenmesi, spor yaralanmalarının tedavisi, rehabilitasyon süreçleri ve futbolcuların sahalara güvenli dönüşü konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Fenerbahçe'nin son dönemde en fazla sorun yaşadığı alanlardan biri olan futbolcu sakatlıklarının, yeni sağlık yapılanmasının öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor. Polat'ın özellikle uzun süreli sakatlık yaşayan oyuncuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde önemli bir rol üstlenmesi, koruyucu sağlık uygulamalarıyla da yeni sakatlıkların önüne geçilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Emre Belözoğlu'nun ekibiyle geçmişe dayanan uyum

Halil Polat'ın göreve getirilmesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan birçok isimle daha önce birlikte çalışmış olması. Bu ortak çalışma geçmişinin, teknik heyet ile sağlık departmanı arasındaki koordinasyonun kısa sürede sağlanması açısından önemli bir avantaj oluşturacağı değerlendiriliyor.

Özellikle antrenman yüklerinin takibi, oyuncuların fiziksel durumlarının değerlendirilmesi, sakatlık risklerinin azaltılması ve bireysel rehabilitasyon programlarının planlanmasında sağlık ekibiyle teknik heyet arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni yapılanmanın kritik parçalarından biri

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte başlayan yeniden yapılanma süreci, sağlık departmanındaki değişimle birlikte yeni bir boyut kazandı. Polat'ın uzun yıllara dayanan saha deneyiminin, sporcu sakatlıklarına yönelik uyguladığı tedavi yöntemlerinin ve koruyucu sağlık programlarının Fenerbahçe'nin mevcut sorunlarının çözümünde etkili olması bekleniyor.

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Sarı-lacivertlilerde yapılan bu görevlendirme, yalnızca sakat futbolcuların yeniden sahalara kazandırılması açısından değil, sezon boyunca oyuncuların fiziksel performansının sürdürülebilirliği ve takımın sağlık yönetiminin güçlendirilmesi bakımından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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