Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması geldi

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nda sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanında yeni bir yapılanmaya imza attı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."
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