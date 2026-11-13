Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması geldi

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Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı'nda sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanında yeni bir yapılanmaya imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."

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