ABD'de uçuş yasağı: İniş ve kalkışlar durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) ait olduğu belirtilen 13 Kasım 2026 tarihli hava trafik duyurusunda, ülke genelindeki bütün havalimanlarında kalkışların durdurulması talimatı yer aldı.
Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi (ATCSCC) başlığını taşıyan 111 numaralı duyuruda, kararın olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle alındığı ifade edildi.
TÜM HAVALİMANLARINA KALKIŞLARI DURDURMA TALİMATI
Duyuruda, "Olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle, Federal Havacılık İdaresinin emriyle tüm havalimanlarında kalkışlar durdurulmuştur. Kalkış yapacak bütün uçaklar, ikinci bir duyuruya kadar yerde kalmalıdır" ifadeleri yer aldı.
Kararın yalnızca belirli havalimanlarını değil, ülke genelindeki kalkışları kapsadığı aktarıldı.
ABD'NİN İKİNCİ 11 EYLÜL'Ü MÜ?
İNGİLTERE'DEKİ ABD ÜSSÜ'NE SALDIRI UYARISI
Aynı dakikalarda İngiltere'de yer alan ABD üslerinde de sirenler çaldı. Sky News, gelişmeyi 'izinsiz İHA faaliyetleri' olarak niteleyip; müdahale edildiğini yazdı.
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