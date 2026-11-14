ABD'de uçuş yasağı: İniş ve kalkışlar durduruldu

3 milyon müşterili banka battı: Esnaf kepenk indiriyor

Paraguay'da 3 milyondan fazla müşterisi bulunan Ueno Bank'ın 3 Kasım'da çökmesi, ülke genelinde hem büyük bir siyasi krize hem de derin bir ekonomik daralmaya yol açtı. Bankaya yasa dışı fayda sağladığı suçlamasıyla Devlet Başkanı Santiago Pena azledilerek tutuklanırken, başkent Asuncion'daki en büyük pazar olan Mercado 4'te esnaf nakitsiz kaldı, ticaret neredeyse durdu.