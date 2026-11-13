Amerika Birleşik Devletleri’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletindeki ünlü malikanesi Mar-a-Lago’da gerçekleştirilen 2026 Yurttaş Gazeteciliği Ödülleri Galası'nda, İslam dünyasını ve Müslüman kimliğini hedef alan rezil bir sahne gösterisine imza atıldı.

PEÇE VE KEFİYE İLE KÜLTÜREL DEĞERLERİ HEDEF ALDILAR

Galada çekilerek sosyal medyada yayılan görüntüler, İslamofobik zihniyetin gözler önüne serildiği anları gözler önüne serdi. Bazı kişilerin peçe, abaya ve kefiye gibi Arap ve İslam kültürüyle özdeşleşen kutsal ve geleneksel kıyafetleri giyinerek sahneye çıktığı ve bu kıyafetler üzerinden İslam dini ile alay ettiği görüldü. Skandal performans, başta ABD’deki Müslüman topluluklar olmak üzere vicdan sahibi tüm kesimlerin büyük öfkesiyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin hızla yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları, etkinlikteki performansın doğrudan Müslümanları ve Arap kültürünü hedef alan aşağılayıcı bir provokasyon olduğunu vurguladı.

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Trump’ın malikanesinde gerçekleştirilen ve İslam karşıtı nefretin sergilendiği bu tür etkinliklerin cezasız kalması, Batı’daki ırkçı ve İslamofobik iklimin geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.