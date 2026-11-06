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22:39, 06/11/2026, Cuma

Tereddüt etmeden tetiği çekti: 2 bin dolarlık borcu için ABD'deki Citibank binasını basan saldırgana müdahale anı gündem oldu

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa kentinde bulunan Citibank kurumsal yerleşkesine uzun namlulu silahla baskın düzenleyen Jacob Pearson, açtığı ateş sonucu bir banka çalışanını öldürdü, dört kişiyi yaraladı. Şirketin güvenlik ekibinde görev yapan eski deniz piyadesi John Fraley'nin kahramanca müdahalesiyle çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın, binlerce dolarlık kredi kartı borcu nedeniyle bankayla husumet yaşadığı ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde yer alan küresel finans devi Citibank’ın kurumsal yerleşkesi, büyük bir silahlı saldırıyla sarsıldı. 4 Kasım Çarşamba günü yaşanan olayda, binlerce çalışanın bulunduğu kampüs dehşet anlarına sahne olurken; güvenlik görevlisinin hızlı ve cesur müdahalesi çok daha büyük bir katliamın yaşanmasını engelledi.

Saldırının arka planına yönelik paylaşılan ayrıntılar, olayın finansal anlaşmazlıktan kaynaklandığını gözler önüne serdi. Hillsborough County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, 35 yaşındaki saldırgan Jacob Pearson’ın yaklaşık 2 bin 556 dolarlık kredi kartı borcu nedeniyle Citibank ile hukuki süreç yaşadığı belirlendi. Pearson'ın olaydan hemen önce bankanın alacak tahsilat işlemlerini yürüten hukuk bürosunu arayarak AR-15 tipi tüfek ve kurşun geçirmez yelekle saldırı düzenleyeceğine dair tehditler savurduğu, ancak ihbarlara rağmen saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLDÜRÜP 4 KİŞİ YARALADI

Aracıyla güvenlik bariyerini aşarak Citibank kampüsüne giren Jacob Pearson, uzun namlulu silahıyla çalışanların bulunduğu açık alana rastgele ateş açtı. Saldırının ilk kurbanı, şirkette dokuz yıldır görev yapan 41 yaşındaki banka çalışanı LeAnne Selman oldu. Selman olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan daha sonra binanın yemekhanesine doğru ilerledi.

MÜDAHALE EDEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ESKİ DENİZ PİYADESİ ÇIKTI

Saldırının binanın diğer bölümlerine sıçramasını, Citibank güvenlik ekibinde görev yapan John Fraley engelledi. Aynı zamanda şirketin operasyonlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten ve geçmişte ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yaptığı bilinen Fraley, hayatını hiçe sayarak silahlı saldırganla karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada Fraley, saldırganı beş kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Jacob Pearson yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YÜZLERCE POLİS SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin ardından bölgeye yüzlerce kolluk kuvveti sevk edilirken, yerleşkede bulunan yaklaşık 3 bin 200 çalışan güvenli alanlara tahliye edildi. Çeşitli yaralanma ve sağlık sorunları yaşayan dört kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi. Hillsborough County Şerifi Chad Chronister, Fraley'nin müdahalesinin sayısız insanın hayatını kurtardığını vurgulayarak kendisini kahraman ilan etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Başlıklar :ABDFloridaCitibankTampa
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