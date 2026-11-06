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Beyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifada

18:26, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 18:33, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Trump'ın Beyaz Saray'ı yenileme projeleri kendi ekibinde dahi rahatsızlıklara yol açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından Beyaz Saray'daki yenileme projelerine odaklanması, yönetim içerisindeki rahatsızlığı artırdı. MS NOW'a konuşan mevcut ve eski yetkililer, yönetimde moralin düşük olduğunu ve bazı çalışanların görevlerinden ayrılmayı değerlendirdiğini aktardı.

Habere göre; Trump'ın seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmesi ve maliyeti 600 milyon doları aşan inşaat projelerine yoğunlaşması, danışmanları arasında tepkiye yol açtı.

"Gemiyi terk etmeye çalışıyorlar"

Eski bir yönetim yetkilisi, Trump'ın MAGA gündeminin artık kurtarılamayabileceği uyarısında bulunurken,
bir başka eski yetkili ise yönetimdeki çalışanların şimdiden "gemiyi terk etmeye" çalıştığını söyledi.

Son iki yılda kadro bulmak zorlaşabilir

Trump'ın müttefikleri, ara seçimlerin ardından Kongre'nin Demokratların kontrolüne geçmesiyle birlikte başkanın görev süresinin son iki yılında yönetimde çalışacak personel bulmakta ve mevcut kadroyu korumakta zorlanabileceğinden endişe ediyor.

Beyaz Saray'daki inşaat planı huzursuzluğu tırmandırdı

Yönetim içerisindeki huzursuzluğun, Trump'ın seçim yenilgisi sonrasında siyasi gündem yerine Beyaz Saray'daki inşaat ve yenileme çalışmalarına ağırlık vermesiyle daha da derinleştiği belirtiliyor.

Oval Ofis'i 'ulusal anıt' yapmaya çalışıyor

Trump, bugün, Beyaz Saray kompleksindeki Oval Ofis'i "ulusal anıt" olarak tanıyan bir bildiriye imza atarak, ofiste gelecekte yapılacak değişikliklerin Kongre onayına sunulmasının önünü açtı.


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Başlıklar :Donald TrumpABDBeyaz Sarayİnşaat
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Beyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifada
Trump'ın Beyaz Saray'ı yenileme projeleri kendi ekibinde dahi rahatsızlıklara yol açıyor.
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