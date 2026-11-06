Beyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifada

Habere göre; Trump'ın seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmesi ve maliyeti 600 milyon doları aşan inşaat projelerine yoğunlaşması, danışmanları arasında tepkiye yol açtı.
"Gemiyi terk etmeye çalışıyorlar"
Son iki yılda kadro bulmak zorlaşabilir
Trump'ın müttefikleri, ara seçimlerin ardından Kongre'nin Demokratların kontrolüne geçmesiyle birlikte başkanın görev süresinin son iki yılında yönetimde çalışacak personel bulmakta ve mevcut kadroyu korumakta zorlanabileceğinden endişe ediyor.
Beyaz Saray'daki inşaat planı huzursuzluğu tırmandırdı
Yönetim içerisindeki huzursuzluğun, Trump'ın seçim yenilgisi sonrasında siyasi gündem yerine Beyaz Saray'daki inşaat ve yenileme çalışmalarına ağırlık vermesiyle daha da derinleştiği belirtiliyor.
Oval Ofis'i 'ulusal anıt' yapmaya çalışıyor
Trump, bugün, Beyaz Saray kompleksindeki Oval Ofis'i "ulusal anıt" olarak tanıyan bir bildiriye imza atarak, ofiste gelecekte yapılacak değişikliklerin Kongre onayına sunulmasının önünü açtı.
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