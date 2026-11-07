ABD’de Siyonistlere isyan

ABD'de hafta içi düzenlenen ara seçimler, soykırımcı güç İsrail yanlısı politikaları, Amerikan siyasetini manipüle eden ve kontrol etmeyi amaçlayan siyasi harcamalarıyla öne çıkan Siyonist lobinin çatı kuruluşu Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'ne (AIPAC) yönelik tepkiyi zirveye taşıdı. Seçimlerde desteklediği 234'ten fazla adayın kazandığını açıklayan AIPAC, hangi adayları kastettiğini açıklamazken, seçim döneminde yaptığı 84 milyon doları aşkın harcamanın yaklaşık üçte ikisinin kaybeden adaylar için kullanılması dikkat çekti. Demokrat Parti içerisinde de AIPAC ile ilişkili liderlerin yerine yeni isimlerin getirilmesi yönündeki çağrılar güçlenirken, Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries'in görevden alınmasını isteyen kampanya 500 binden fazla imzaya ulaştı.

Kaybeden adaylara para harcadı

Responsible Statecraft'ın yayımladığı rapora göre AIPAC, 2026 ara seçimlerinde 84 milyon doların üzerinde harcama yaptı. AIPAC'ın süper PAC'i United Democracy Project başta olmak üzere bağlantılı grupların 55 milyon doları, seçimleri kaybeden adayları desteklemek veya rakiplerini engellemek amacıyla harcandı. Bu miktarın yaklaşık 32 milyon dolarlık bölümü Michigan'da Demokrat Senatör seçilen Abdul El-Sayed'i yenilgiye uğratmak için kullanıldı. Illinois'in 9. Kongre Bölgesi'nde de İsrail politikalarını eleştiren eski Evanston Belediye Başkanı Daniel Biss, AIPAC'ın yaklaşık 6 milyon dolarlık karşı kampanyasına rağmen Demokrat Parti ön seçimini kazandı. Biss, seçimlerde de Demokratların ağırlıklı olduğu bölgedeki üstünlüğünü korudu.

Eskiyi mumla arıyor

AIPAC'ın seçim harcamalarındaki başarısı önceki ara seçimlerle karşılaştırıldığında belirgin biçimde geriledi. 2022 ara seçimlerinde United Democracy Project'in harcamalarının yüzde 69'u desteklediği ve kazanan adayların yarıştığı bölgelerde gerçekleşirken, 2024 seçimlerinde bu oran yüzde 87'ye yükselmişti. 2026 seçimlerinde ise harcamaların yaklaşık üçte ikisinin başarısız adaylara gitmesi, Siyonist lobinin son iki yılda azalan etkisinin göstergesi olarak değerlendirildi. İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ve bunun ABD'de hayat pahalılığı üzerindeki etkilerinin seçmenlerin tercihlerini etkilediği ifade ediliyor.

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İsimleri açıklayamadı

AIPAC, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada üyelerinin desteklediği 234'ten fazla adayın yarışları kazandığını duyurdu. Ancak kuruluş, söz konusu adayların isimlerini ve hangi seçim bölgelerinde başarı elde ettiklerini açıklamadı. Binlerce adayın yarıştığı ara seçimlerde bu açıklamanın somut bir listeyle desteklenmemesi eleştirilere neden oldu. AIPAC, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki liderleri Hakeem Jeffries ile Chuck Schumer'in seçim zaferlerini de kutladı. Her iki ismin de AIPAC üyelerinden finansal destek almış olması, parti içinde çok sert tepkiye neden oldu. Amerika medyası, AIPAC'in artık desteklediği adayları açıktan kamuoyuyla paylaşamamasını gerileyen siyasi etkisine ve kamuoyundaki yoğun tepkiye bağlıyor.

Demokratlarda lobinin adamlarına isyan

AIPAC'ın açıktan destek vermesinin ardından Schumer ve Jeffries'in görevlerini sürdürmesine yönelik Demokrat Parti içinden sert tepki geldi. Eleştirilerde iki Siyonist ismin kurumsal ve finansal çıkar çevrelerine yakınlığı, İsrail hükümetiyle yakın ilişkileri, Washington'daki Cumhuriyetçi yerleşik yapıyla yakınlıkları ve kurumsal PAC bağışlarını kabul etmeyi sürdürmesi öne çıktı. Minnesota Senatörü seçilen Peggy Flanagan, seçim gecesi yaptığı açıklamada Senato'da artık yeni bir liderliğin zamanının geldiğini söyledi. Senatör seçilen Demokratlar James Talarico ve Abdul El-Sayed de Schumer'in liderliğine ilişkin şüphelerini dile getirdi. El-Sayed, Maryland Senatörü Chris Van Hollen'i yeni Senato çoğunluk lideri olarak aday gösterdi. Yine, Demokrat Parti'nin ilerici kanadının lideri olarak görülen Bernie Sanders'ın da Senato çoğunluk lideri olmasına yönelik talepler öne çıkıyor.

JeffrIes'e karşı 500 bin imza

Siyonist lobiyle derin ilişkisi olan Jeffries de parti içindeki eleştirilerin hedefinde. Demokrat liderin yerine yeni bir ismin seçilmesini ve Temsilciler Meclisi başkanlığı için açık bir seçim yapılmasını isteyen Change.org kampanyası dün itibarıyla 500 binden fazla imzaya ulaştı. Kampanyanın metninde Jeffries'in yeniden aday gösterilmesi halinde Demokratların önünde başka bir tercih bulunması gerektiği savunuldu. Kampanyayı başlatan ve Change.org elçisi olarak ücret alan Nicole Whitted, Newsweek'e yaptığı açıklamada Jeffries'in kurumsal çıkar çevreleri ve İsrail yanlısı lobi kuruluşlarıyla uzun süredir devam eden siyasi ve finansal ilişkilerini eleştirdi. Oyuncu Mark Ruffalo'nun da paylaştığı kampanyada, Temsilciler Meclisi Demokrat liderinin Demokrat seçmenleri değil, parti kurumunu ve siyasi düzeni temsil ettiği ileri sürüldü.

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Amerikalı Yahudiler de suçluyor

AIPAC'a yönelik eleştiriler yalnızca Demokrat Parti içerisinden gelmiyor. Liberal Yahudi lobi kuruluşu J Street tarafından yaptırılan araştırma, ABD'deki Yahudi seçmenlerin önemli bir bölümünün İsrail hükümetinin politikalarını ve AIPAC'ın siyasi faaliyetlerini antisemitizmin artışında etkili gördüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre Yahudi seçmenlerin yüzde 66'sı, AIPAC'ın İsrail'i eleştiren adaylara karşı yürüttüğü seçim kampanyalarının ABD'de antisemitizmi artırdığına inanıyor. Katılımcıların yüzde 60'ı ise İsrail'e yönelik sert eleştirileri antisemitizm olarak nitelendiren Yahudi kuruluşlarının, İsrail hükümetinin, politikalarını savunmak için antisemitizm konusundaki endişeleri istismar ettiğini düşünüyor. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise katılımcıların yüzde 80'inin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki soykırım politikalarına karşı olduklarını göstermesi oldu.

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