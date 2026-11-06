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21:46, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 21:54, 06/11/2026, Cuma

Reklam filmi gerçek oldu: Erdem Şanlı ev hayalini Albayrak Finans ile gerçekleştirdi

Albayrak Finans, yeni reklam filmiyle ilk filmdeki kurgusal hikâyeyi gerçek bir müşteri deneyimine dönüştürdü. Reklam çekimleri sırasında bizzat müşteri olarak annesine ev kendisi için ise araba planlaması yapan oyuncu Erdem Şanlı'nın teslimat anı 60 saniyelik yeni filme konu edildi.

Tasarruf finansman sektöründe BDDK lisansıyla faaliyet gösteren Albayrak Finans, kredisiz ve faizsiz finansman çözümlerini aktardığı yeni reklam filmini izleyiciyle buluşturdu. İlk filmde "İso" karakteriyle yer alan oyuncu Erdem Şanlı, bu kez kendi adıyla ve gerçek bir Albayrak Finans müşterisi olarak kamera karşısına geçti.

REKLAM FİLMİNDEKİ HİKAYE GERÇEK MÜŞTERİ DENEYİMİNE DÖNÜŞTÜ

60 saniyelik yeni film, Erdem Şanlı’nın şubeye gelişiyle başlıyor. Müşteri temsilcisiylegerçekleştirdiği görüşmede, daha önce oluşturduğu tasarruf planının teslimat zamanının geldiğini,

evini belirlediğini ve işlemler için hazır olduğunu ifade ediyor. Filmin devamında annesiyle birlikte yer aldığı samimi sahneler, hikâyeye duygusal bir boyut kazandırıyor. Günlük hayatın içinden doğal bir anlatımla ilerleyen filmde, tasarruf finansman modelinin müşterilerin kendi bütçeleri doğrultusunda plan yapabilmesine ve belirledikleri hedeflere ulaşmasına odaklanılıyor.

Erdem Şanlı’nın hikâyesi üzerinden ilerleyen film, izleyiciye doğrudan bir ürün anlatımı sunmak yerine, bir hayalin nasıl planlandığını ve zamanı geldiğinde gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.

BÜTÇEYE GÖRE PLANLAMA VE ZAMANINDA TESLİMAT VURGUSU

Filmin temel iletilerinden biri, müşterilerin ödeme planlarını kendi bütçelerine göre esnek bir şekilde belirleyebilmeleri ve teslimat tarihlerini güvenle planlayabilmeleri oldu. Reklam filmi, “Siz de hayalinizi bugünden planlayın” çağrısının ardından markanın "Albayrak Finans. Yarını Güvenle Planlar." söylemiyle son buluyor.

Genel Müdür Eyüp Demir, yeni reklam filminin çıkış noktası ve ev ve araba sahibi olma hayallerineyönelik marka iletişiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

“Albayrak Finans olarak, müşterilerimizin ev ve araba sahibi olma hayallerine ulaşma yolculuklarında güvenilir bir çözüm ortağı olmayı önemsiyoruz. Yeni reklam filmimizde, bu yaklaşımımızı gerçek bir müşteri deneyimi üzerinden anlatmayı hedefledik. Erdem Şanlı’nın Albayrak Finans ile yaşadığı deneyimi; ev ve araba sahibi olma hikâyesini ekranlara taşıyarak, tasarruf finansmanının sunduğu imkânları daha geniş kitlelerle buluşturmak istedik. Kredisiz ve faizsiz finansman modelimizin sunduğu avantajları, samimi ve gerçek bir hikâyeyle aktardığımız reklam filmimizin hem ev hem de araba sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza ilham vereceğine inanıyoruz. Albayrak Finans olarak, daha fazla insanın hayallerine ulaşmasına destek olmaya devam edeceğiz.”



Başlıklar :Albayrak FinansErdem ŞanlıReklam
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