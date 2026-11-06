TUSAŞ'tan Neşet Ertaş eşliğinde HÜRKUŞ paylaşımı: Aynı hayalle birlikte istikbale

HAVELSAN'dan Mavi Vatan'da gövde gösterisi: İnsansız deniz aracından İHA havalandı
Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından HAVELSAN, TURNAs-2026 Tatbikatı'nda yerli ve millî insansız sistemlerin gücünü sergiledi. Deniz, kara, hava ve su altındaki 40'tan fazla unsur ortak komuta kontrol altyapısında buluşturulurken, USV-12 insansız deniz aracından otonom olarak havalanan SAGAN İHA, temsili kıyı hedefine eğitim mühimmatı bıraktı. Tatbikatta gerçekleştirilen faaliyetler, Türk donanmasının insansız sistemlerle müşterek harekât kabiliyetini ortaya koydu.
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