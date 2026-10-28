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HAVELSAN'dan Mavi Vatan'da gövde gösterisi! İnsansız deniz aracından İHA havalandı
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19:26, 28/10/2026, Çarşamba

HAVELSAN'dan Mavi Vatan'da gövde gösterisi! İnsansız deniz aracından İHA havalandı

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından HAVELSAN, TURNAs-2026 Tatbikatı'nda yerli ve millî insansız sistemlerin gücünü sergiledi. Deniz, kara, hava ve su altındaki 40'tan fazla unsur ortak komuta kontrol altyapısında buluşturulurken, USV-12 insansız deniz aracından otonom olarak havalanan SAGAN İHA, temsili kıyı hedefine eğitim mühimmatı bıraktı. Tatbikatta gerçekleştirilen faaliyetler, Türk donanmasının insansız sistemlerle müşterek harekât kabiliyetini ortaya koydu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 19-27 Ekim tarihleri arasında Antalya Körfezi'nde düzenlenen İnsansız Deniz Sistemleri (TURNAs-2026) Tatbikatı'nda, HAVELSAN'ın geliştirdiği milli teknolojiler sahaya çıktı.

Tatbikatta SANCAR ve USV-12 insansız deniz araçları, BARKAN insansız kara aracı ve BULUT insansız hava aracı birlikte görev yaptı. Farklı alanlarda faaliyet gösteren sistemler, HAVELSAN'ın komuta kontrol altyapısı üzerinden koordineli şekilde yönetildi.

İNSANSIZ DENİZ ARACINDAN İHA HAVALANDI

Tatbikatın dikkat çeken anlarından biri, HAVELSAN ve VN Deniz Teknolojileri iş birliğiyle geliştirilen USV-12 insansız deniz aracının gerçekleştirdiği görev oldu. USV-12 üzerinde taşınan SAGAN İHA, deniz aracından otonom kalkış yaptı. Ardından belirlenen temsili kıyı hedefine patlayıcı içermeyen eğitim mühimmatı bırakıldı. Başarıyla tamamlanan faaliyetle, deniz ve hava platformlarının ortak görevlerde kullanılabilme kabiliyeti sahada gösterildi.

40'TAN FAZLA İNSANSIZ UNSUR TEK MERKEZDE BULUŞTU

Tatbikat kapsamında HAVELSAN'ın ADVENT COP Müşterek Harekât Resmi sistemiyle deniz, hava, kara ve su altındaki 40'tan fazla araç aynı komuta kontrol ortamında bir araya getirildi.

Sistem sayesinde araçların konumları, görev durumları ve teknik verileri ortak ekrandan takip edildi. Böylece farklı platformların tek bir kuvvet gibi koordineli hareket etmesi sağlandı. İnsansız Araçlar Video Yönetim Sistemi (VMS) üzerinden 30'dan fazla aracın canlı görüntüsü komuta merkezine aktarılırken, TALAY sistemiyle de sahadaki deniz unsurlarının taktik durumu anlık olarak izlendi.

SANCAR KEŞİF VE GÖZETLEME GÖREVİ YAPTI

ADVENT ROTA Görev Sistemi ile donatılan SANCAR SİDA ise tatbikatta keşif, gözetleme ve hedef raporlama görevlerini yerine getirdi. ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile bağlantılı çalışan SANCAR, ana gemiyle koordineli hareket ederek deniz harekâtındaki kabiliyetlerini gösterdi.

ORAMİRAL TATLIOĞLU'NDAN HAVELSAN'A TEBRİK

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da tatbikat kapsamında HAVELSAN ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) tarafından oluşturulan Taktik Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Sahadaki faaliyetleri yerinde inceleyen Tatlıoğlu, insansız sistemlerin ortak harekat kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.

HAVELSAN'ın farklı platformları aynı komuta kontrol altyapısında buluşturmadaki başarısına dikkat çeken Tatlıoğlu, tatbikata sağlanan katkılardan dolayı şirket ekibini tebrik etti.

Başlıklar :HAVELSANMavi VatanADVENT ROTA Görev SistemiSANCAR SİDATURNAs-2026SAGAN İHA
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