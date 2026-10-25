MKE'nin TOLGA ve PİRANA sistemlerinden tam isabet: Hedefleri böyle imha ettiler

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen yerli ve millî savunma sistemleri, Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen TURNAs-2026 Millî İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda yeteneklerini sergiledi.

Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen atışlarda TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ile PİRANA kamikaze insansız deniz aracı, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Atış ve taarruz anları kameralara yansıdı.

TOLGA İLK KEZ SAVAŞ GEMİSİNDEN ATEŞLENDİ

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde TOLGA'nın 20 milimetrelik Çift Silahlı Revolver Sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edildi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda sistem, hem insansız hava aracı (İHA) hem de insansız deniz aracı (İDA) hedeflerini başarıyla vurdu.

Bin metre etkili menzile sahip sistem, kamikaze hava ve su üstü tehditlerine karşı yakın savunma sağlıyor. Yüksek stabilizasyon kabiliyeti sayesinde gemi hareket hâlindeyken de hedef takibini ve atış etkinliğini koruyabiliyor.

PİRANA, BAYRAKTAR TB2 KONTROLÜNDE HEDEFİ VURDU

Tatbikatta MKE'nin geliştirdiği PİRANA kamikaze insansız deniz aracı da taarruz kabiliyetini sergiledi. Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilen PİRANA, 100 kilogramlık harp başlığıyla su üstü hedefine saldırı düzenleyerek tam isabet sağladı. Daha önce DENİZKURDU-I Tatbikatı'nda da hedefini başarıyla imha eden PİRANA, böylece bir tatbikat kapsamında ikinci kez su üstü hedefini vurmuş oldu.

UZAKTAN VE OTONOM GÖREV YAPABİLİYOR

Radyo frekansı (RF) ve uydu haberleşme (SATCOM) sistemleriyle donatılan PİRANA, uzaktan kumandalı veya otonom olarak görev gerçekleştirebiliyor.

Tek başına kullanılabildiği gibi sürü hâlinde de görev yapabilen sistem, uydu bağlantısı sayesinde uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor. TOLGA ve PİRANA'nın TURNAs-2026 Tatbikatı'ndaki başarılı atışları, yerli savunma sistemlerinin deniz ortamındaki farklı tehditlere karşı kabiliyetlerini ortaya koydu.