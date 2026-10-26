Mavi Vatan'ın yeni kamikazesi Pirana hedefi vurdu
Baykar ve MKE'nin ürettiği kamikaze deniz aracı Pirana, Bayraktar TB2'den kontrol edilerek hedefi başarıyla vurdu.Türkiye'nin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık yürüyüşü, gökyüzünün ardından denizlerde de ezber bozmaya devam ediyor. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ve Baykar iş birliğiyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) PİRANA, deniz harp doktrinlerini değiştirecek tarihi bir teste imza attı.
TURNAs-2026 kapsamında gerçekleştirilen atışta, denizde seyreden PİRANA, gökyüzündeki Bayraktar TB2 SİHA üzerinden uzaktan kumanda edilerek yönlendirildi. Hedefine kilitlenen PİRANA, üzerindeki 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini tam isabetle imha etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, göklerle denizlerin buluştuğu bu eşsiz entegrasyonu sosyal medya hesabından "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer!" sözleriyle duyurdu.
40 knotun üzerinde hıza ve 200 deniz milini aşan menzile sahip olan PİRANA, düşman radarlarında görünmesini zorlaştıran özel tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Uydu haberleşmesi (SATCOM) sayesinde binlerce kilometre öteden idare edilebilen araç, tekli operasyonların yanı sıra "sürü konseptiyle" de düşman donanmalarına karşı korkutucu bir taarruz gücü sunuyor.