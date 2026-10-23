Mete Yarar canlı yayında ilk kez açıkladı: İşte 'Bedir Mutabakatı'nın arkasındaki dev strateji

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin savunma sanayii ve uluslararası diplomaside attığı tarihi adımları analiz etti. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan "Bedir Mutabakatı" ile ilgili daha önce hiç açıklanmamış detayları paylaşan Yarar, kurulan sistemin F-35 projesine benzer stratejik bir havuz modeli olduğunu açıkladı.

"SIRADAN BİR SAVUNMA İŞBİRLİĞİ DEĞİL"

Kamuoyunda projenin sadece sıradan bir savunma işbirliği gibi algılandığını fakat gerçeğin çok daha kapsamlı olduğunu vurgulayan Mete Yarar, iki ayrı kurulun oluşturulacağını belirtti:

"Bedir Mutabakatı sadece ikili işbirliklerinden ibaret değil. Bu, aynen F-35 projesinde olduğu gibi dört ülkenin kaynaklarını tek bir havuzda birleştiren ve ortak üretim yapma kararı aldığı dev bir şemsiyedir. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında bir Yürütme Kurulu bir de Stratejik Kurul kuruluyor. Projeler belirlenecek, takvimi yayınlanacak ve 'Biz beraber 5. nesil savaş uçağı, helikopter, Altay benzeri tank ve gemiler üretiyoruz' denecek. Üretim de bu dört ülkenin makine parkına ve gücüne göre dağıtılacak."

TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE PARÇA ÜRETTİYOR

Gelişmiş teknolojilerin tek bir devlet bünyesinde üretilmesinin imkansızlığına dikkat çeken Yarar, ABD ve Avrupa ülkelerinin de aynı yöntemi izlediğini hatırlattı:

"Milli Muharip Uçak gibi dev projelerde tek bir parçayı üretmek için 10 milyon dolarlık dev makineler bir ay boyunca aralıksız çalışıyor. Türkiye’deki tüm makineleri çalıştırsanız bile bu projelerin tamamının parçalarını tek başınıza üretemezsiniz. ABD de F-35 parçalarını Türkiye’ye, İtalya’ya dağıtıyordu. Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere birleşip Eurofighter yapıyor. Paraları olmadığı için değil, bu bir zorunluluk. Biz şu anda zaten Pakistan'a parçalar ürettiriyoruz. Bu hamle, imkanları ve gücü birleştirme hamlesidir."

MEKKE İTTİFAKI BÜTÜN SÜRECİ TETİKLEDİ

Bölgesel gelişmelerin ve ittifakların arkasındaki temel nedeni küresel gerilime bağlayan Mete Yarar, Türkiye'nin attığı diplomatik adımların kapsamına değinerek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Mekke İttifakı tüm bu süreçleri tetikliyor. Libya’daki Hafter’in ikna olmasında da bu irade var. Hatta kurulduğundan beri Türkiye’ye gelmeyen Kanada Başbakanı'nın bugün Türkiye'ye gelmesi bile tesadüf değil. ABD ile yaşadığı sorunlar ve Türkiye'nin dünyadaki kilit pozisyonu bu ziyaretleri getiriyor. İttifaklar sadece askeri değil, ülkenin vizyonunu açan en stratejik anlaşmalardır."

BEDİR MUTABAKATI NEDİR?

Bedir Mutabakatı, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayii alanında ortak üretim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik askeri eğitimi kapsayan çok taraflı bir iş birliği anlaşmasıdır. 21 Ekim 2026 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da resmen imzalanmıştır.