Mete Yarar canlı yayında ilk kez açıkladı: İşte 'Bedir Mutabakatı'nın arkasındaki dev strateji
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, katıldığı canlı yayında Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nın şimdiye kadar kamuoyuna yansımayan detaylarını paylaştı. Yarar, 4 ülkenin F-35 projesinde olduğu gibi ortak bir üretim ve finansman havuzu oluşturarak yeni nesil savaş uçakları, tanklar ve yüksek teknolojili stratejik silahlar üreteceğini ifade etti.
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin savunma sanayii ve uluslararası diplomaside attığı tarihi adımları analiz etti. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan "Bedir Mutabakatı" ile ilgili daha önce hiç açıklanmamış detayları paylaşan Yarar, kurulan sistemin F-35 projesine benzer stratejik bir havuz modeli olduğunu açıkladı.
"SIRADAN BİR SAVUNMA İŞBİRLİĞİ DEĞİL"
Kamuoyunda projenin sadece sıradan bir savunma işbirliği gibi algılandığını fakat gerçeğin çok daha kapsamlı olduğunu vurgulayan Mete Yarar, iki ayrı kurulun oluşturulacağını belirtti:
TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE PARÇA ÜRETTİYOR
Gelişmiş teknolojilerin tek bir devlet bünyesinde üretilmesinin imkansızlığına dikkat çeken Yarar, ABD ve Avrupa ülkelerinin de aynı yöntemi izlediğini hatırlattı:
MEKKE İTTİFAKI BÜTÜN SÜRECİ TETİKLEDİ
Bölgesel gelişmelerin ve ittifakların arkasındaki temel nedeni küresel gerilime bağlayan Mete Yarar, Türkiye'nin attığı diplomatik adımların kapsamına değinerek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
BEDİR MUTABAKATI NEDİR?
Bedir Mutabakatı, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayii alanında ortak üretim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik askeri eğitimi kapsayan çok taraflı bir iş birliği anlaşmasıdır. 21 Ekim 2026 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da resmen imzalanmıştır.