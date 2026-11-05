Gök Vatan'ın koruyucuları görev başında: Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı nefes kesti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı unsurlarını bir araya getiren Millî Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı, Konya'da devam ediyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma, Özel Kuvvetler ve KKTC'den ekiplerin katıldığı tatbikata ilişkin görüntüler Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. Bakanlık, "Gök Vatan'ın sarsılmaz koruyucuları" mesajıyla Türk askerinin hazırlık seviyesine vurgu yaptı.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Millî Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. 26 Ekim'de başlayan ve 6 Kasım'a kadar devam edecek tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birlikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) katılan unsurlar birlikte görev yapıyor.
KARA, DENİZ VE HAVA UNSURLARI BİR ARADA
Tatbikata Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının yanı sıra KKTC'den arama kurtarma ekipleri katılıyor.
Uçak ve helikopterlerin de yer aldığı tatbikatta, birliklerin ortak harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve personelin farklı görev koşullarına hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.