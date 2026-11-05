Gök Vatan'ın koruyucuları görev başında: Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı nefes kesti

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Millî Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. 26 Ekim'de başlayan ve 6 Kasım'a kadar devam edecek tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birlikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) katılan unsurlar birlikte görev yapıyor.

KARA, DENİZ VE HAVA UNSURLARI BİR ARADA

Tatbikata Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının yanı sıra KKTC'den arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Uçak ve helikopterlerin de yer aldığı tatbikatta, birliklerin ortak harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve personelin farklı görev koşullarına hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.

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