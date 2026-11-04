16:36, 04/11/2026, Çarşamba
Sultangazi'de yol çöktü: Ambulans ve otomobiller hareket edemedi
İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürülen yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.
Olay, Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından yolun gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürüldü. Bölgede etkili olan yağışın ardından yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yolun bir bölümünde oluşan çukur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar çöken alanda mahsur kaldı.
AMBULANS YOLDA MAHSUR KALDI
Çökmenin yaşandığı yolda araçların geçişi zorlaşırken, ihbara giden ambulansın da yolda mahsur kaldığı görüldü.
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