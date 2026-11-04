Babasının telefonundan CİMER'e yazdı hayatı değişti: Sunucu Beyazıt Öztürk şaşkınlığını gizleyemedi
Beyazıt Öztürk'ün sunduğu "Beyaz'la Joker" yarışmasında bir kadının anlattığı üniversite hikayesi dikkat çekti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemediğini söyleyen yarışmacı, babasının telefonundan gizlice CİMER'e başvurduğunu anlattı. Başvurusunun ardından eğitimine devam ederek üniversiteden mezun olduğunu belirten yarışmacının sözleri, Beyazıt Öztürk'ü şaşırttı.
Köyde büyüdüğünü ve maddi imkansızlıklar nedeniyle lise eğitiminin ardından üniversiteye gidemediğini anlatan kadın yarışmacı, eğitim hayalinden vazgeçmeyerek CİMER'e başvurduğunu söyledi.
BABASININ TELEFONUNU GİZLİCE ALIP CİMER'E YAZDI
Yarışmacı, ailesinin ekonomik durumunun üniversite eğitimi için yeterli olmadığını belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
O dönemde kendisine ait bir telefonu bulunmadığını anlatan yarışmacı, babasının cuma namazına gittiği sırada telefonunu alarak CİMER'e başvurduğunu söyledi.
‘DEVLET DE BENİ SAĞ OLSUN OKUTTU’
CİMER'e yaptığı başvurunun ardından yetkililerin babasını aradığını anlatan yarışmacı, kendisine eğitim konusunda destek sağlandığını belirtti.
BEYAZIT ÖZTÜRK ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan eğitim hayatını CİMER'e yaptığı başvurunun ardından sürdürebildiğini anlatan yarışmacının sözleri, programın dikkat çeken anlarından biri oldu. Yarışmadaki bu anlar sosyal medyada da çok sayıda etkileşim aldı.